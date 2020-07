BOJ hält Geldpolitik stabil

Tokio (Reuters) - Die japanische Zentralbank hält ihre Geldpolitik stabil. Wie allgemein erwartet, ließen die Währungshüter ihr kurzfristiges Zinsziel unangetastet bei -0,1 Prozent.

"Japans Wirtschaft wird sich voraussichtlich ab der zweiten Hälfte diesen Jahres allmählich verbessern. Das Erholungstempo wird jedoch moderat sein, da die Auswirkungen der globalen Coronavirus-Pandemie bestehen bleiben", schrieb die Bank of Japan (BOJ) am Mittwoch in ihrem vierteljährlichen Bericht.

Die BOJ halte sich mit Blick auf die Auswirkungen der Pandemie auf die Wirtschaft jedoch offen, nach Bedarf zusätzliche Erleichterungen "ohne zu zögern" zu erlassen, hieß es in dem Bericht. Im März und April hatten die Währungshüter ihre Geldpolitik gelockert und sich auf Schritte zur Beruhigung der Märkte und zur Entlastung der durch die Pandemie verursachten Finanzierungsprobleme der Unternehmen konzentriert.