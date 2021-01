Bolsonaro - Krise wie in USA auch bei Wahl in Brasilien möglich

Brasilia (Reuters) - Brasiliens rechtspopulistischer Präsident Jair Bolsonaro hat einen Mangel an Vertrauen in die Stimmenauszählung bei der US-Wahl für den Sturm auf den Kongress in Washington verantwortlich gemacht.

Der Grund dafür sei, dass es zu Wahlbetrug gekommen sei, bekräftigte Bolsonaro am Donnerstag frühere Behauptungen, ohne Belege dafür zu liefern. Auch in Brasilien könne es trotz seines hochgelobten elektronischen Wahlsystems zu Wahlbetrug kommen, behauptete Bolsonaro. In diesem Zusammenhang forderte er erneut eine Rückkehr zu gedruckten Stimmzetteln bei der Präsidentschaftswahl im nächsten Jahr, bei der er für eine zweite Amtszeit antreten will.

"Hier in Brasilien wird es das gleiche sein, wenn es elektronische Abstimmungen gibt. Betrug existiert", sagte Bolsonaro, der ähnlich wie der abgewählte US-Präsident Donald Trump einen Anti-Establishment-Kurs verfolgt, zu Anhängern vor seiner Residenz. "Wenn wir 2022 keine gedruckten Stimmzettel haben, keine Möglichkeit, die Stimmen zu überprüfen, werden wir größere Probleme haben als die Vereinigten Staaten", fügte er hinzu. Am Mittwoch hatten aufgewiegelte Trump-Unterstützer scharenweise Polizeiabsperrungen durchbrochen und waren in das Kapitol eingedrungen, während die Senatoren und Abgeordneten gerade dabei waren, den Sieg des gewählten Präsidenten Joe Biden vom 3. November formell zu bestätigen. Die Sitzungssäle mussten evakuiert werden. Zuvor hatte Trump auf einer nahe gelegenen Kundgebung seine unbelegten Wahlbetrugsvorwürfe bekräftigt.