Bolsonaro macht Wahlkampf-Stimmung: 'Gut gegen Böse'

BRASÍLIA (dpa-AFX) - Rund ein halbes Jahr vor der Präsidentschaftswahl in Brasilien hat Amtsinhaber Jair Bolsonaro seine Anhänger bei einer Parteiveranstaltung eingestimmt. "Es handelt sich nicht um einen Kampf der Linken gegen die Rechte. Es ist der Kampf des Guten gegen das Böse", sagte Bolsonaro bei einer Veranstaltung der Mitte-Rechts-Partei Partido Liberal am Sonntag in Brasília, wie das brasilianische Fernsehen berichtete.

Bolsonaro bezog sich dabei indirekt auf den ehemaligen linken Präsidenten Luiz Inácio Lula da Silva von der Arbeiterpartei PT, der in jüngsten Umfragen vorne liegt, und stellte die Umfragen in Frage.

Offiziell ist Wahlkampf in Brasilien erst ab 16. August erlaubt. Dennoch hatte der Auftritt Bolsonaros den Anschein davon. In einer rund 30-minütigen Rede erinnerte der rechte Präsident an seine erfolgreiche Kampagne 2018 und sprach über teilweise radikale Themen, die seine treuesten Anhänger ansprechen.

So lobte er wie bei der Debatte über die Amtsenthebung der damaligen Präsidentin Dilma Rousseff erneut den Folterer der früheren Guerillakämpferin während der Militärdiktatur. Bolsonaro will sich bei der Wahl im Oktober eine weitere Amtszeit sichern. Die Zustimmung für ihn war im Laufe der Corona-Pandemie immer weiter gesunken./mfa/DP/zb