Bona bringt den brandneuen Bona Premium Spray Mop für Holz- und Hartböden auf den Markt

Neues Design sorgt für eine schnellere und einfachere Reinigung

Bona, ein globales, nachhaltigkeitsbewusstes Unternehmen, das Produkte für das Verlegen, Renovieren, Pflegen und Reinigung von Fußböden liefert, gab heute die Veröffentlichung seines neuen Bona Premium Spray Mop für Holz- und Hartbodenbeläge bekannt. Der neu gestaltete Mopp hat einen größeren Padhalter, der ein schnellere Reinigung ermöglicht, Gummi-Ecken zum Schutz von Möbeln, ein waschbares und wiederverwendbares Mikrofaserpad und eine große Flasche Reinigungsmittel. Es stehen 3 Sorten zur Auswahl: Bona Parkettreiniger, Bona Reiniger für geölte Holzböden und Bona Reiniger für Hartböden.

Announcing the next generation Bona® Premium Spray Mop for Wood and Hard-Surface Floors. (Photo: Business Wire)

„Euromonitor bezeichnete „Sehnen nach Bequemlichkeit“ als einen der Top 10 der globalen Verbrauchertrends für 2021“, sagte Lauren Greil, Marketingleiterin bei Bona. „Einen Boden mit Mopp und Eimer zu reinigen ist alles andere als bequem – es ist zeitaufwändig, schmutzig und kann sogar Böden beschädigen. Der neue Bona Premium Spray Mop ist die bessere Reinigungsmethode – kein Herausholen vom Mopp und Eimer, kein Auffüllen mit Wasser, keine Verdünnung der Reinigungslösung oder Entleerung vom Schmutzwasser.“

Der Bona Premium Spray Mop wurde auf höchste Sauberkeit getestet und enthält Bonas einzigartige, pH-neutrale Reinigungsformel, die schonend und streifenfrei reinigt, GREENGUARD-zertifiziert ist und von professionellen Bodenlegern empfohlen wird. Der original Bona Premium Spray Mop kam 2008 auf den Markt und war der erste Mikrofaser-Sprühmopp auf dem Markt. Diese neue, verbesserte Version ist mit einer Vielzahl neuer Funktionen erhältlich, darunter:

Ein patentiertes, maschinenwaschbares Bona Mikrofaser-Reinigungspad , das ein einzigartiges Design mit Zweizonen-Reinigungswirkung aufweist und 99 % der Bakterien entfernt, um Haushalte und Familien zu schützen. Die dunkelblauen äußeren Fasern lösen Schmutz, während die inneren hellblauen Fasern mehr Schmutz aufnehmen und festhalten.

, das ein einzigartiges Design mit Zweizonen-Reinigungswirkung aufweist und 99 % der Bakterien entfernt, um Haushalte und Familien zu schützen. Die dunkelblauen äußeren Fasern lösen Schmutz, während die inneren hellblauen Fasern mehr Schmutz aufnehmen und festhalten. Ein sicherer Reiniger auf Wasserbasis , der keine unerwünschten Chemikalien oder Rückstände auf dem Boden hinterlässt, für eine gründliche Reinigung.

, der keine unerwünschten Chemikalien oder Rückstände auf dem Boden hinterlässt, für eine gründliche Reinigung. Ergonomisch gestalteter Mopp mit Komfortgriff, der das Sprühen und Wischen erleichtert

mit Komfortgriff, der das Sprühen und Wischen erleichtert Eine nachhaltige Reinigungsflasche , die wiederverwendet und mit allen Reinigungsprodukten von Bona nachgefüllt werden kann.

, die wiederverwendet und mit allen Reinigungsprodukten von Bona nachgefüllt werden kann. Ein großer Padhalter mit weichen, Gummi-Ecken schützt Sockelleisten und Möbel und ist der größte am Markt, was eine schnelle und einfache Reinigung ermöglicht.

mit weichen, Gummi-Ecken schützt Sockelleisten und Möbel und ist der größte am Markt, was eine ermöglicht. Ein von Bona geschütztes Sprühmechanismus mit feinem Nebel, der die richtige Menge an Reinigungslösung liefert, ohne die Böden zu übersättigen.

Eine 850-ml-Flasche Bona Parkettreiniger, Bona Reiniger für Hartböden oder Bona Reiniger für geölte Holzböden wird standardmäßig mit jedem Mopp geliefert. Diese GREENGUARD-zertifizierte Lösung trägt zu einem gesunden Raumklima bei.

„Neben diesen Verbesserungen ist der Bona Premium Spray Mop ein weiterer Schritt in Richtung Nachhaltigkeit. Das Mikrofaserpad ist maschinenwaschbar und bis zu 500 Mal wiederverwendbar, während unsere Reinigungslösungen nicht nur für Böden sicher sind, sondern auch für Kinder und Haustiere“, so Greil.

Über Bona

Bona ist ein nachhaltigkeitsbewusstes Familienunternehmen, das Produkte zum Verlegen, Renovieren, Pflegen und Reinigung von Fußböden liefert. Bona wurde 1919 gegründet und war das erste Unternehmen der Branche, das ein komplettes System von wasserbasierten Produkten für Holzböden anbot. Heute hat Bona Lösungen für beinahe alle Premium-Bodenbeläge, darunter Holz, Fliesen, Vinyl, PVC, Gummi und Laminat. Der Umsatz von Bona beträgt 3,1 Mrd. SEK (307 Mio. EUR) 2020. Der Hauptsitz befindet sich in Malmö, Schweden, und das Unternehmen ist weltweit durch seine 17 Tochtergesellschaften, 70 Vertriebspartner, 600 Mitarbeiter und 5 Produktionsstätte vertreten. Weitere Informationen finden Sie unter www.bona.com.

Lauren Greil | Bona

+43 664 1814403

lauren.greil@bona.com

Heather Lindemann | Bona

+1 (800) 872-5515

heather.lindemann@bona.com