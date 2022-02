BOOKING HOLDINGS - Aktie bald mit neuen Hochs?

Booking Holdings Inc. - WKN: A2JEXP - ISIN: US09857L1089 - Kurs: 2.545,660 $ ( Nasdaq

Die Aktie ist ein langfristiger Outperformer am Markt und steht auch in diesen turbulenten Monaten als Outperformer da. Sie gehört zur Minderheit der Aktien, die aktuell ganz nah am Allzeithoch notieren. Die Gewinnmitnahmen am Rekordhoch fielen am Freitag heftig aus, kamen allerdings nicht ganz unerwartet. Bereits am letzten Zwischenhoch bei 2.518 USD stehen nun die Käufer wieder bereit und fangen den Rücksetzer auf. Das kurzfristige Chartbild bleibt damit im bullischen Modus.

Jetzt wieder zum Allzeithoch?

Solange die Aktie oberhalb des Supports bei 2.485 - 2.518 USD notiert, stehen die Chancen auf eine weitere Aufwärtswelle zum Hoch bei 2.687 USD und darüber hinaus zur Pullbacklinie bei 2.810 USD recht gut.

Unterhalb von 2.485 USD könnte es nach einem Test des EMA50 zwar immer noch zu einem Anlauf auf die Hochs kommen, doch würden dann auch die Bären die Chance auf einen tieferen Rücksetzer zur Unterkante des mehrwöchigen Aufwärtstrendkanals bei 2.320 - 2.360 USD bekommen. Erst unterhalb von 2.320 drohen größere Kursrücksetzer bis 2.220 oder 2.050 - 2.060 USD.

Fazit: Kurzfristig könnte die Aktie wieder zu den Hochs tendieren und ggf. sogar leicht darüber ausbrechen. Im intakten Aufwärtstrend wären später auch steigende Kurse in Richtung 3.000 USD denkbar.

Booking Holdings Inc. Aktie

