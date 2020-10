BOOKING HOLDINGS - Da muss sie erst einmal drüber

Booking Holdings Inc. - WKN: A2JEXP - ISIN: US09857L1089 - Kurs: 1.682,980 $ (NASDAQ)

Als Betreiber bekannter Reiseportale wie Booking.com oder Kajak schlug die Coronakrise operativ bei Booing Holdings ein wie eine Bombe. Der Umsatz dürfte sich Analysten zufolge in diesem Jahr halbieren, der Gewinn sage und schreibe zehnteln. Zwar erwarten Experten 2021 eine deutliche Erholung, die Vorkrisenniveaus werden aller Voraussicht nach so schnell aber nicht erreicht. Dennoch lesen sich ein KUV von gut 6 und ein KGV von 25 für 2021 natürlich aktuell recht ansprechend. Sollten sich diese Markterwartungen aber als zu optimistisch herausstellen, dürfte die Aktie weiter gen Süden abdriften.

Aus charttechnischer Sicht versuchte sich der Titel zuletzt am Doppelwiderstand aus EMA50 und der Abrisskante bei 1.744,13 USD, scheiterte daran aber deutlich. Erst wenn die Aktie diese Hürde überspringt, verschaffen sich die Bullen weiteren Spielraum in Richtung des Zwischenhochs bei 1.837,83 USD udn darüber bis an 1.966,22 USD.

Unterhalb der EMAs50 und 200 zeigt der Weg des geringeren Widerstands aber abwärts, womit als nächstes Ziel die Unterstützung bei 1.606,27 USD angelaufen werden könnte. Hält diese kein zweites Mal, dürfte der Wert bis auf 1.527,73 USD abdriften, wo ein wichtiges Ausbruchsniveau aus dem Monat Mai notiert.

Im Stundenchart wird deutlich, dass das 61,8 %-Fibonacci-Retracement der letzten Erholung bei 1.658 USD nahezu mit einem Aufwärtsgap zusammenfällt. Sollte dieses Kursniveau brechen, könnte das bereits eine Vorentscheidung zugunsten der Bären darstellen.

Jahr 2019 2020e* 2021e* Umsatz in Mrd. USD 15,07 7,67 11,26 Ergebnis je Aktie in USD 111,82 11,64 67,83 Gewinnwachstum -89,59 % 482,73 % KGV 15 145 25 KUV 4,6 9,1 6,2 PEG neg. 0,1 *e = erwartet

Booking-Aktie (Stundenchart)Booking-Holdings-Aktie

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)