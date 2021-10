BOOKING HOLDINGS - Wird das ein Doppeltop?

Booking Holdings Inc. - WKN: A2JEXP - ISIN: US09857L1089 - Kurs: 2.432,340 $ ( Nasdaq

Die Anteilsscheine des Online-Reservierungportals konnten sich nach einer Schwächeperiode im Frühsommer in den vergangenen Monaten wieder erholen. Dabei wurde Ende September sogar noch einmal ein neues Allzeithoch oberhalb der 2500 USD Marke erklommen.

Neues Allzeithoch wird verkauft

Es kam allerdings kein neuer Aufwärtsdruck mehr auf im Anschluss und so könnte sich der Anstieg über 2500 USD Ende September schlussendlich als Bullenfalle entpuppen.

In jedem Fall besteht hier die Möglichkeit eines mittelfristigen Doppeltops um die 2500 USD Marke. Solange diese Zone nicht wieder überschritten werden kann, dominieren in den kommenden Tagen und Wochen tendenziell die Abwärtsrisiken in der Aktie. Dabei ist in den kommenden Wochen durchaus ein Rücksetzer in Richtung der Tiefs aus dem August denkbar, speziell wenn die Corona-Fallzahlen wieder deutlich ansteigen sollten im Winter.

Fazit: Unter Chance Risiko -Aspekten kommt hier aktuell nur die Shortseite infrage mit enger Absicherungsmöglichkeit oberhalb des Septemberhochs.

Booking Aktie Chartanalyse Tageschart

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Henry Philippson, Technischer Analyst und Trader)