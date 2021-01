BOOKING HOLDINGS - Wohin geht die Reise?

Booking Holdings Inc. - WKN: A2JEXP - ISIN: US09857L1089 - Kurs: 2.185,080 $ (NASDAQ)

Das zuletzt skizzierte Korrekturszenario blieb aus, die Aktie zog in den vergangenen Wochen weiter an und markierte am ersten Handelstag des neuen Kalenderjahres ein neues Allzeithoch.

Wie geht`s weiter aus charttechnischer Sicht bei Booking Holding?

Das so genannte Bearish Engulfing-Pattern nach dem Allzeithoch am Montag ist kurzfristig bärisch zu interpretieren. Allerdings liegt nach einer einzelnen bärischen Tageskerze keine bestätigte Top-Formation vor.

Dies wäre erst der Fall, wenn die Aktie per Tagesschluss unter die wichtige Horizontalunterstützung im Bereich 2.080 USD bis 2.100 USD abrutscht. In dem Falle wäre eine größere technische Korrektur der Aktie in den Bereich um 1.800 USD zu präferieren.

Bis dahin dürfen die Bullen im aktuellen Marktumfeld von weiteren Zugewinnen träumen, auch wenn die Corona-Pandemie natürlich ordentlich auf die Kursphantasie der Aktie drückt.

Booking Holdings Aktie (Chartanalyse Tageschart)

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Henry Philippson, Technischer Analyst)