Boom bei bequemer Freitzeitmode gibt Under Armour Schub

(Reuters) - Mit Kapuzenpulli und Turnschuhen im Homeoffice: Der US-Sportartikelhersteller Under Armour profitiert vom anhaltenden Trend zur Casual-Mode und erhöht seine Jahresprognose.

Die Firma aus Baltimore erwartet 2021 nun einen Umsatzanstieg von 25 Prozent und damit ein paar Punkte mehr als bisher sowie einen bereinigten Gewinn von 74 (bisher: 50 bis 52) US-Cent je Aktie. Die neue Prognose vom Dienstag liegt deutlich über den Analystenschätzungen von im Schnitt 55 Cent. Vor allem im Heimatmarkt USA ist die Nachfrage nach bequemer Freizeitmode ungebrochen, auch wenn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vermehrt zurück ins Büro kommen. In der Region Nordamerika erwartet Under Armour deshalb im laufenden Jahr ein Umsatzplus im hohen 20iger Prozentbereich.

Den Under-Armour-Aktien verhalf der Ausblick zu einem Kurssprung von mehr als zehn Prozent. Im dritten Quartal steigerte der nach Nike, Adidas und Puma weltweit viertgrößte Sportartikelhersteller seinen Umsatz um acht Prozent auf 1,55 Milliarden Dollar, der bereinigte Gewinn pro Aktie lag mit 31 Cent mehr als doppelt so hoch wie die Analystenschätzungen.

Wie andere Hersteller kämpft Under Armour mit Engpässen in der Lieferkette. Diese würden bis in die erste Jahreshälfte 2022 anhalten, erklärte das Unternehmen. Die Lieferungen aus Asien würden auch in den nächsten Quartalen länger dauern. Fast alle Fabriken in Asien, mit denen Under Armour zusammenarbeite, seien aber geöffnet, auch die in Vietnam. In dem Land, wo Under Armour rund ein Drittel seiner Waren produzieren lässt, waren die Werke zuletzt mehrere Monate wegen rigoroser Corona-Maßnahmen geschlossen.