Boomende Immobilien oder FTSE-Aktien? So investiere ich jetzt

Ich habe mein erstes Haus in den 1980er Jahren gekauft. Damals tendierten die Immobilienpreise dazu, regelmäßig nach oben oder unten zu gehen. Oft dauerte jeder Zyklus mehrere Jahre.

Immobilien versus FTSE -Aktien

Es gab jedoch noch einen anderen Trend, der die Preise beeinflusste. Auf lange Sicht tendierten die Immobilienpreise dazu, zu steigen, unabhängig von den Wellenbewegungen auf dem Weg dorthin. Und während ich das Verhalten des Immobilienmarktes beschreibe, fällt mir auf, dass sich die FTSE-Aktien im Allgemeinen in diesem Zeitraum ähnlich verhalten haben.

Als ich mich zum ersten Mal in den Immobilienbesitz wagte, hatte ich viele Ratschläge von älteren Verwandten und Freunden. Sie meinten, dass Immobilien auf lange Sicht an Wert gewinnen würden. Viele ermutigten mich, so viel wie möglich über eine Hypothek zu leihen und die Rückzahlungszeit auf lange Zeit zu verlängern. Warum? Weil die Inflation die Rückzahlungen wahrscheinlich leichter machen würde, wenn mein zukünftiges Einkommen mit der Zeit steigt.

Dieser Ratschlag war goldrichtig. Die Immobilien, die ich besessen habe, sind im Wert gestiegen, bevor die Preisinflation zuschlug. Und die Hypothekenzahlungen wurden ein viel geringerer Prozentsatz meines Einkommens. Ich habe es sogar geschafft, eine Investitionsimmobilie in einem der Einbrüche in den 1990er Jahren zu kaufen und sie zu einem viel höheren Preis zu verkaufen, als der Markt ein paar Jahre später in den Nullerjahren wieder anstieg.

Allerdings hat sich der Immobilienmarkt im Vergleich zu den Bedingungen von vor 30 oder 40 Jahren verändert. Zum Beispiel sind diese Auf- und Abwärtszyklen für mich nicht mehr so offensichtlich. Heutzutage fühlt es sich so an, als ob der Wert einer Immobilie im Allgemeinen nur nach oben steigt. Und das Fehlen von bedeutenden Einbrüchen an der Börse hat mich davon abgehalten, weiter in Immobilien zu investieren. Obwohl ich immer noch mein Haus besitze.

Das ultraniedrige Zinsumfeld und die breite Verfügbarkeit von Hypothekenfinanzierungen tragen dazu bei, dass die Immobilienpreise weiter boomen. Aber ich denke, die aktuellen Bedingungen machen den Kauf von Immobilien zu einer schwierigen Entscheidung.

Diversifikation zwischen den Anlageklassen

Dennoch glaube ich, dass einige der alten Ratschläge wahrscheinlich immer noch gut sind. Immobilien werden auf lange Sicht wahrscheinlich weiter an Wert gewinnen. Die Inflation wird wahrscheinlich weiterhin den Wert der Schulden schrumpfen lassen. Und vielleicht ist es für mich eine gute Idee, zwischen den Anlageklassen zu diversifizieren, wie z. B. Immobilien, Aktien an der Börse und etwas Bargeld.

Da ich neben Bargeld und Aktienkonten auch ein Eigenheim besitze, bin ich zwischen den Anlageklassen diversifiziert. Ich konzentriere mich jetzt darauf, den Wert meiner Aktienportfolios zu steigern.

Ich habe einen Grundstock an Investitionen aufgebaut, wie zum Beispiel gemanagte Fonds, Investment Trusts und verschiedene kostengünstige Tracker-Fonds.

Zusätzlich zu diesen regelmäßigen Investitionen investiere ich auch in die Aktien einzelner Unternehmen. Das Investieren in einzelne Aktien erfordert jedoch einen größeren Zeitaufwand für Recherche, Portfoliomanagement und Überwachung.

Ich genieße jedoch den Prozess des Investierens und versuche, höhere Renditen zu erzielen als mit meinen diversifizierten Kollektivfonds. Aber kein Ergebnis ist garantiert. Und jeder hat seine eigenen einzigartigen Umstände, die ihm helfen, seine eigene Investmentstrategie zu entwickeln.

Der Artikel Boomende Immobilien oder FTSE-Aktien? So investiere ich jetzt ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top Nischenaktie mit Potential zum Technologiestar

JedesAmazon von morgen fängt mal klein an. Unsere Top Small Cap für 2021, die viele unserer Analysten begeistert, bedient einen wichtigen und schnell wachsenden Markt, der in Zeiten von Corona-Prävention noch wichtiger wird.

Die Zahl an Datenverletzungen und Hacker-Angriffen nimmt immer weiter zu, und sich dagegen zu schützen wird deshalb immer wichtiger. Unsere Top Nischenaktie hilft Firmen bei der Login-Verwaltung und Datensicherheit ihrer Mitarbeiter, egal von wo sie arbeiten.

Das ist besonders wichtig beim Home-Office. Das zeigen die starken Zahlen dieser Top-Empfehlung:

seit 2016 jährliches Umsatzwachstum von 58 %

der operative Cashflow hat sich seit 2019 verachtfacht

eine spektakuläre Übernahme für 6,5 Mrd. USD sichert weiteres Wachstum

In unserem brandneuen Sonderreport nennen wir dir diese Top Small Cap - jetzt hier komplett kostenlos abrufen!

Dieser Artikel wurde von Kevin Godbold auf Englisch verfasst und am 05.06.2021 auf Fool.co.uk veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

The Motley Fool UK hat keine Position in einer der erwähnten Aktien.

Motley Fool Deutschland 2021

Foto: Getty Images