Booz Allen Hamilton meldet Dividende

Das Technologieberatungsunternehmen Booz Allen Hamilton Holding Corporation (ISIN: US0995021062, NYSE: BAH) wird eine Quartalsdividende von 31 US-Cents je Aktie ausschütten. Die Auszahlung der Dividende erfolgt am 30. Juni 2020 (Record date: 15. Juni 2020).

Auf das Gesamtjahr gerechnet sind dies 1,24 US-Dollar. Beim derzeitigen Aktienkurs von 76,25 US-Dollar (Stand: 26. Mai 2020) beträgt die aktuelle Dividendenrendite somit 1,63 Prozent.

Das Beratungsunternehmen ist 1914 in Chicago gegründet worden. Booz Allen Hamilton ist in der Technologie- und Strategieberatung tätig und im Bereich militärischer Dienstleistungen für das US-Verteidigungsministerium tätig. Im vierten Quartal des Fiskaljahres 2020 erwirtschaftete Booz Allen einen Umsatz von 1,97 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 1,78 Mrd. US-Dollar), wie ebenfalls am Dienstag berichtet wurde. Der Gewinn betrug 138,87 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 89,58 Mio. US-Dollar).

Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresanfang 2020 mit 7,20 Prozent im Plus und die Marktkapitalisierung liegt aktuell bei 10,7 Mrd. US-Dollar (Stand: 26. Mai 2020).

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends