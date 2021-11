Boris Johnson: Großbritannien ist kein korruptes Land

GLASGOW (dpa-AFX) - Angesichts von Korruptionsvorwürfen gegen Mitglieder seiner Konservativen Partei hat sich Boris Johnson zu der Äußerung veranlasst gefühlt, dass Großbritannien "kein korruptes Land" sei. "Ich glaube wirklich, dass das Vereinigte Königreich nicht annähernd ein korruptes Land ist", sagte der britische Premierminister am Mittwoch bei einer Pressekonferenz bei der UN-Weltklimakonferenz in Glasgow.

Die Korruptionsvorwürfe gegen die Tories dominieren in Großbritannien die Schlagzeilen, seit Johnson in der vergangenen Woche versuchte, einen korrupten Parteifreund vor einer Strafe zu schützen. Owen Paterson sollte wegen bezahltem Lobbyismus zu einer 30-tägigen Suspendierung vom Parlament verdonnert werden. Doch der Premier wollte das nicht hinnehmen und beschloss, stattdessen das gesamte Disziplinarverfahren für Abgeordnete über den Haufen zu werfen. Die Opposition wurde einfach überstimmt. Doch die Kritik war so heftig, dass die Regierung schon einen Tag später eine Kehrtwende machte.

Neue Enthüllungen über Abgeordnete, wie beispielsweise den früheren juristischen Chefberater der Regierung, Geoffrey Cox, der Hunderttausende Pfund durch Beraterverträge mit Firmen in Steueroasen in der Karibik verdiente, heizten das Thema weiter an.

Johnson gab sich am Mittwoch unerbittlich gegen Verstöße. "Das Wichtigste ist, dass wer die Regeln bricht, sich einer Untersuchung stellen muss und bestraft werden sollte", so der Premier./cmy/DP/he