Boris Johnson positiv auf Coronavirus getestet - "Milde Symptome"

London (Reuters) - Der britische Premierminister Boris Johnson ist positiv auf das Coronavirus getestet worden.

"In den vergangenen 24 Stunden habe ich milde Symptome entwickelt und bin positiv auf das Coronavirus getestet worden", sagte Johnson am Freitag. "Ich isoliere mich jetzt selbst, aber ich werde weiterhin die Antwort der Regierung per Videokonferenz anführen, während wir dieses Virus bekämpfen."

Der 55-Jährige hatte noch am Mittwoch an der wöchentlichen Frage-und-Antwort-Sitzung des Premierministers im Unterhaus teilgenommen. "Der Premierminister wurde auf persönlichen Rat von Englands Chief Medical Officer, Professor Chris Whitty, auf Coronaviren getestet", sagte ein Sprecher. Der Test sei am Amtssitz in der Londoner Downing Street Nr. 10 von Mitarbeitern der Nationalen Gesundheitsbehörde (NHS) durchgeführt worden.

Möglicherweise müssen nun Politiker, die in Kontakt mit Johnson standen, vorsorglich in Selbstisolation. Einem Korrespondenten der Zeitung "The Sun" zufolge könne Finanzminister Rishi Sunak von der Vorsichtsmaßnahme betroffen sein. Die Coronavirus-Erkrankung des Premiers verunsichert Pfund-Anleger. Die Währung grenzt ihre Kursgewinne ein und kostet nur noch 1,2226 Dollar und 1,1092 Euro.

Der konservative Politiker Johnson ist seit Sommer 2019 Premierminister des Vereinigten Königreichs. Er hat das Land Ende Januar aus der Europäischen Union geführt.