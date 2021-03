LONDON (dpa-AFX) - Der britische Premier Boris Johnson will Inlandsflüge günstiger machen. "Ist es nicht an der Zeit, diese Brexit-Dividende zu ernten und die Fluggaststeuer zu senken, um die Verbundenheit des Landes zu stärken? Wir werden uns beraten, um dies zu tun", schrieb Johnson am Donnerstag in einem Gastbeitrag im "Telegraph" an. Bislang müssen Fluggäste, die aus Großbritannien abheben, je nach Entfernung mit ihrem Flugticket steuerliche Abgaben zahlen.

Die Ankündigung stehe im Widerspruch zu den Klimazielen der britischen Regierung, kritisierte die Transportgewerkschaft Transport Salaried Staffs Association. London solle stattdessen in "wirklich grünen Personenverkehr" investieren. Zugverbindungen seien die "effektivste Verbindung, um Menschen in die Herzen unserer Städte und Dörfer zu bringen", sagte Generalsekretär Manuel Cortes. Johnson kündigte 20 Millionen Pfund an Investitionen in die Infrastruktur an - neben besseren Zugverbindungen sollen diese auch in Straßen und

Flugverbindungen fließen. Frankreich hingegen hatte kürzlich ein Verbot von kurzen Inlandsflügen ins Gespräch gebracht./swe/DP/eas