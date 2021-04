BORUSSIA DORTMUND - Aktie mit Raketenstart in die neue Woche

Die positive Performance am gestrigen Sonntag gegen Werder Bremen und die gleichzeitigen Patzer der Konkurrenz aus Wolfsburg und Frankfurt bescheren der Dortmunder Borussia wieder eine Chance auf die Champions League Teilnahme in der kommenden Saison.

Oder schielt man hier bereits sogar auf die heute sehr kontrovers diskutierte mögliche neue europäische Superliga? Die Gerüchteküche brodelt. Wie dem auch sei, die Gemengelage aus der neuen Hoffnung auf die CL und die Nachrichtenlage in Bezug auf eine europäische Super Liga beflügeln heute die Aktie: Die BVB-Titel sind mit einem Plus von über 11 % Tagesgewinner im SDAX.

Neues Jahreshoch nur Frage der Zeit

Der jüngste Rücksetzer wurde oberhalb des Februartiefs wieder gekauft, bereits am vergangenen Donnerstag gab es einen ersten impulsiven Aufwärtsschub in der Aktie. Mit dem heutigen Aufwärtsmomentum im Rücken sollte die Aktie hier in den kommenden Tagen auf ein neues Jahreshoch oberhalb von 6,12 EUR ausbrechen.

Danach wird es kurzfristig entscheidend, ob sich die Aktie oberhalb der 6,00 EUR-Marke etablieren kann. Mittelfristig besteht weiteres Aufwärtspotenzial Richtung 9 EUR und höher.

BVB Aktie Chartanalyse Tageschart

(© BörseGo AG 2021 - Autor: Henry Philippson, Technischer Analyst)