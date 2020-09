BORUSSIA DORTMUND - Aktie unter Druck nach Augsburg-Niederlage

Die Aktie des Bundesligisten Borussia Dortmund gehört am Montag in einem ansonsten sehr bullischen Marktumfeld zu den größten Verlierern im Kleinwertesegment SDAX.

Wie ist die Chartistuation der Aktie einzustufen?

Der jüngste Ausbruch über den EMA 50 im Tageschart nach der Nachricht, dass demnächst wieder Zuschauer in den Bundesliga-Stadien zugelassen sind, entpuppte sich schnell als Bullenfalle. Der Rücksetzer in den vergangenen beiden Wochen findet seit dem vergangenen Freitag Unterstützung direkt am 61,80 % Retracements der vorherigen Aufwärtswälle.

Das ist eigentlich die letzte charttechnische Bastion der Bullen vor neuen Jahrestiefs im Bereich um 4,30 EUR. Unter antizyklischen Gesichtspunkten kommt die Aktie daher hier durchaus für die Longseite in Frage.

Wenn eine neue Kaufwelle gestartet werden sollte, dann wäre der Bereich um 5,30 EU R die ideale Ausgangsbasis dafür. Die kommenden Handelstage werden hier bereits eine Entscheidung bringen müssen. Die nächste Chance sportlichen Eindruck zu schinden hat die Mannschaft am kommenden Mittwoch - Gegner im deutschen Supercup ist der Champions League Sieger Bayern München.

BVB Aktie (Chartanalyse Tageschart)

