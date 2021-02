BORUSSIA DORTMUND - BVB Bekommt mit Rose den Wunsch-Trainer/ Aktie steigt

Seit mehrere Wochen hatte sich der BVB um den aktuellen Gladbacher Cheftrainer bemüht - heute wurde es dann offiziell: Marco Rose übernimmt die Nachfolge von Terzic beim BVB.

Der aktuelle Chef-Trainer von Borussia Mönchengladbach hatte bereits zu seiner Zeit in Salzburg beweisen, dass er sehr gut mit jungen Spielern umgehen kann - 2017 gewann er mit den Salzburgern die Youth League (Champions League der A-Junioren) bevor er im Anschluss mit der Männermannschaft von RB Salzburg in der Europa League für Schlagzeilen sorgte und die Salzburger dort bis ins Halbfinale führte.

Der von Max Eberl 2019 nach Gladbach geholte gebürtige Leipziger war in den vergangenen Monaten heiß umworben worden von den Dortmundern. Diese bekommen nun ab der kommenden Saison ihren Wunsch-Trainer.

Aktie dreht ins Plus

Nach einem eher schwächeren Handelsauftakt in die neue Woche und einem Re-Test der wichtigen Horizontalunterstützung im Bereich 5,10 bis 5,15 EUR dreht die Aktie am Nachmittag ins Plus. Nach dem impulsiven Anstieg im Spätherbst und der anschließenden bullischen Konsolidierungsformation hat die Aktie in den kommenden Tagen und Wochen weiteres Potenzial auf der Oberseite.

Ein Tagesschluss oberhalb des EMA50 eröffnet weiteres Potenzial Richtung 5,70 bis 6,00 EUR. Sollte der sportliche Erfolg unter Rose zurückkehren und die Zuschauer irgendwann mal wieder ins Stadion dürfen, hätte die Aktie mittelfristig weiteres Potenzial Richtung 8 bis 9 EUR.

Allein mit der Marktwertsteigerung von Haaland (für 22 Millionen verpflichtet) kann der BVB einen teil der Corona-Verluste kompensieren - der aktuelle Marktwert des Stürmerstars liegt bei 110 Mio. EUR.

BVB Aktie (Chartanalyse Tageschart)

Offenlegung wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den folgenden besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Analyse investiert: Borussia Dortmund

