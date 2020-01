BORUSSIA DORTMUND - Haaland -Transfer beflügelt zum Jahresschluss

Die Borussia aus Dortmund sicherte sich kurz vor dem Jahreswechsel einen der begehrtesten Spieler des Kontinents: Der erst 19 jährige Norweger Erling Haaland wechselt ab Januar vom österreichischen Meister RB Salzburg zu den Dortmundern.

Die Ablöse für das Top-Talent liegt laut dem Kicker bei vergleichsweise günstigen 20 Millionen EUR. Haaland war auch bei Manchester United und RB Leipzig im Gespräch, entschied sich aber schlussendlich recht überraschend für die Dortmunder. Die BVB-Aktie reagierte daraufhin am letzten Handelstag des Jahres mit einem kleinen Freudensprung und legte um gut 5 % zu.

Wie ist das Chartbild einzuschätzen?

Die Aktie stieg nach der Nachricht am vergangenen Montag per Tagesschluss über EMA50 und EMA200 im Tageschart im Bereich 8,67/69 EUR. Können die Bullen dieses Level in den kommenden Handelstagen verteidigen, stünde einer Fortsetzung auf der Oberseite in den Bereich 9,25 bis 9,40 EUR aus charttechnischer Sicht wenig im Wege.

Unterhalb von 8,67 EUR müsste hingegen mit einem erneuten Abdriften der Aktie Richtung 8,20 EUR gerechnet werden. Dort befindet sich die nächste sehr solide Horizontalunterstützung.

BVB Aktie Chartanalyse (Tageschart)

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Henry Philippson, Technischer Analyst)