Borussia Dortmund in Champions League mit Auftaktsieg bei Besiktas

ISTANBUL (dpa-AFX) - Borussia Dortmund ist erfolgreich in die neue Champions-League-Saison gestartet. Mit dem 2:1 (2:0) bei Besiktas Istanbul gelang am Mittwoch ein Sieg am ersten Spieltag der Gruppenphase. Jude Bellingham in der 20. Minute und Erling Haaland in der Nachspielzeit der ersten Hälfte sorgten für die Zwei-Tore-Führung schon zur Pause. Erst in der Nachspielzeit gelang Besiktas durch Francisco Montero der Anschluss (90.+4). Dies brachte den Sieg des BVB aber nicht mehr in Gefahr. Nächster Gegner ist am 28. September daheim Sporting Lissabon, außerdem gehört Ajax Amsterdam zur Gruppe C./se/DP/men