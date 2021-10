BORUSSIA DORTMUND - Kapitalerhöhung abgeschlossen

Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA ("Borussia Dortmund" bzw. "Gesellschaft") hat die am 16. September 2021 bekannt gegebene Bezugsrechtskapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen und vollständig platziert. Insgesamt wurden 18.396.220 neue Aktien im Bezugsverhältnis von 5:1 zum Bezugspreis von EUR 4,70 angeboten. 91,6 % aller Bezugsrechte wurden ausgeübt. Die neuen Aktien, für die keine Bezugsrechte ausgeübt wurden, wurden heute an eine kleine Gruppe von Investoren, einschließlich der Verpflichtungsaktionäre, zugeteilt. // Quelle Guidants News. Die Fußball-Aktie notiert aktuell bei rund 4,90 EUR. Das Kurniveau um 4,80 EUR stellt eine wichtige Unterstützung dar.

Rebound-Versuch bis 5,60 EUR möglich

In den nächsten Tagen wird weiter davon ausgegangen, dass die Unterstützung knapp über dem Bezugspreis hält. Ein Tagesschlusskurs deutlich unter 4,70 EUR müssen die Käufer daher verhindern, denn sonst könnte die Aktie bis auf 4,20 EUR durchgereicht werden. Das Tief im vergangenen Jahr lag bei 4,17 EUR. In dieser bzw. spätestens in der kommenden Woche sollte eine bullische Umkehrkerze oberhalb von 4,80 EUR entstehen. Anschließend sollte der Titel eine größere Gegenbewegung bis 5,60 EUR einschlagen.

Fazit: Der Verkaufsdruck, der durch die Kapitalerhöhung erfolgte, dürfte nun verschwinden. Das maximale Erholungspotential wird bei rund 6,30 EUR gesehen.

Borussia Dortmund

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Bernd Senkowski, Technischer Analyst)