BORUSSIA DORTMUND - Knapp daneben ist auch vorbei

Wie bereits Ende Mai schon vermutet, schaffte es die Borussia aus Dortmund auch in der abgelaufenen Meisterschaftssaison nicht den Titel zu holen. Eine erneute Schwächephase der Bayern in der Hinrunde blieb einmal mehr ungenutzt. Absolut peinlich war der 0:4-Auftritt am letzten Spieltag im Heimspiel gegen Hoffenheim, der zugleich eine Wettbewerbsverzerrung bedeutete, da es bei Hoffenheim um die direkte Qualifikation für die Europa League ging. Die Bayern gaben sich, wohlgemerkt auswärts in Wolfsburg, dagegen keine Blöße. Da sieht man einmal mehr die unterschiedlichen Mentalitäten.

Für die kommende Saison gibt der BVB lieber kein Saisonziel mehr aus, nachdem es in dieser Saison mit dem erklärten Ziel der Meisterschaft wieder nicht geklappt hat. Welche Spuren Corona in den Bilanzen der Clubs hinterlassen wird, zeigen die Ende Juni veröffentlichten Vorab-Zahlen des BVB. 45 Mio. EUR Verlust dürften in der Saison 2019/20 angefallen sein. Und das bei einem Spitzenclub wie dem BVB! Was Corona für kleinere Clubs noch bedeuten könnte, möchte man sich gar nicht ausmalen. Mit einem Eigenkapital von 355 Mio. EUR und einer Eigenkapitalquote von rund 71 % sieht sich die Borussia aber solide aufgestellt, auch diese Krise erfolgreich zu meistern.

Aus charttechnischer Sicht wurden in der Mai-Besprechung Abwärtsziele bei 5,97 und 5,63 EUR für die BVB-Aktie ausgegeben. Der Wert verfehlte das zweite Ziel aber zuletzt, die Kurslücke im Chart blieb offen. Intraday versuchen die Bullen heute den kurzfristigen Abwärtstrend bei derzeit gut 6,00 EUR hinter sich zu lassen. Gelingt dies dynamisch und signifikant, könnte sich die Aktie in den kommenden Wochen wieder in Richtung 6,90 EUR erholen. Absicherungen bieten sich in diesem Fall unter dem Wochentief bei 5,70 EUR an.

Borussia-Dortmund-Aktie

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)