Borussia Dortmund legt Bilanz vor - Verlust durch Corona erwartet

DORTMUND (dpa-AFX) - Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund will am Montag (12.00 Uhr) bei seiner Bilanz-Pressekonferenz erläutern, wie schwer ihn die Corona-Pandemie finanziell getroffen hat. Der an der Börse notierte Club hatte bereits Ende Juni mitgeteilt, dass er für das Geschäftsjahr 2019/20 einen Verlust von rund 45 Millionen Euro erwartet. Der BVB könne das erwartete Minus dank seiner insgesamt guten Finanzlage tragen. Jetzt wollen BVB-Chef Hans-Joachim Watzke und der für Finanzen zuständige Geschäftsführer Thomas Treß genauere Zahlen vorlegen.

Im vorangegangenen Geschäftsjahr 2018/19 hatte der BVB bei einem Umsatz von rund 490 Millionen Euro einen Nettogewinn von 17,4 Millionen Euro erzielt. Ohne die Einnahmen aus Spielertransfers betrug der Umsatz rund 370 Millionen Euro.

Die Bundesligisten mussten coronabedingt die letzten neun Spieltage der vergangenen Saison ohne Zuschauer absolvieren. Bei jedem Heimspiel ohne Zuschauer habe der BVB 4 Millionen Euro verloren, hatte Watzke der Deutschen Presse-Agentur gesagt. Deshalb sei "Stand jetzt" kein Geld mehr für die Verpflichtung weiterer Spieler da./hff/DP/men