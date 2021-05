BORUSSIA DORTMUND - Wieder auf Kurs Champions League

Nach dem Heimsieg gegen den (so gut wie) Vize-Meister aus Leipzig und dem gleichzeitigen Remis der Frankfurter Eintracht gegen die 05er aus Mainz haben es die Dortmunder nun wieder in der eigenen Hand, nächstes Jahr in der Champions League zu spielen. Damit hatte vor ein paar Wochen kaum einer gerechnet.

Die BVB-Aktie (im ersten Chart der 10 Minuten Chart) startete daraufhin heute euphorisch in den Handel und kletterte zeitweise an die 6,00 EUR-Marke, gab allerdings am Vormittag das Gros der Kursgewinne wieder ab und schloss einen Teil der Eröffnungskurslücke vom Morgen.

Wie ist das Bild im Tageschart einzustufen?

BVB Aktie Chartanalyse 10 M ChartTageschart

Der Bereich um 6,00 EUR fungiert aktuell als entscheidende Widerstandszone auf der Oberseite. Wird diese Marke per Tagesschluss überwunden, wäre mit Anschlussorders auf der Oberseite und weiteren Käufen Richtung 6,30 bis 6,70 EUR zu rechnen.

Oberhalb des EMA50 im Tageschart bleibt das kurzfristige Bild hier vorerst weiter bullisch, erst darunter bekommen die Bären wieder Oberwasser.

BVB Aktie Chartanalyse Tageschart

(© BörseGo AG 2021 - Autor: Henry Philippson, Technischer Analyst)