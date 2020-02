Bouffier - Hintergründe der Tat in Nordhessen noch unklar

Berlin (Reuters) - Die Hintergründe des Vorfalls in Nordhessen mit zahlreichen Verletzten während eines Karnevalsumzugs sind dem hessischen Ministerpräsidenten Volker Bouffier zufolge noch unklar.

"Die Hintergründe der Tat sind bisher unklar und ich bitte darum, nicht über mögliche Motive zu spekulieren", teilte der CDU-Politiker am Montagabend mit. "Dies ist die Stunde der Ermittler, die mit Hochdruck an der Aufklärung dieser Gewalttat arbeiten."

Gleichwohl war in der entsprechenden Pressemitteilung der Landesregierung von einem "Anschlag" die Rede: Bouffier erklärte, er sei tief betroffen "vom Anschlag" im nordhessischen Volkmarsen. "Ich bin schockiert über diese schlimme Tat, durch die viele unschuldige Menschen zum Teil schwer verletzt worden sind." Er sei mit seinen Gedanken bei den Opfern und ihren Angehörigen und Freunden und wünsche allen eine schnelle und vollständige Genesung. Medienberichten zufolge wurden bei dem Vorfall etwa 30 Menschen verletzt, davon mehrere schwer.

Die Polizei hat nach dem Vorfall alle Fastnachtumzüge in Hessen abgebrochen. Zu Details und Hintergründen wollte sie sich zunächst nicht äußern. "Eine Person ist mit einem Pkw in den Rosenmontagsumzug in Volkmarsen gefahren. Der Fahrer wurde festgenommen", hieß es lediglich auf Twitter. "Wir sind mit einem großen Aufgebot vor Ort. Die Ermittlungen zu den Hintergründen laufen."