Bounce Off Lows. Kolanovic (JPM) sagt - Buy the Dip.

400 Punkte sackte der Nasdaq am Montag zeitweise ab, mit einer deutlichen Erholung vom Tagestief am Nachmittag. Marco Kolanovic von J.P. Morgan, einer der besten Quant-Strategen an der Wall Street, hält die Kursverluste für Übertrieben und setzt auf eine Gegenbewegung. Auch der RSI signalisiert einen tief überverkauften Markt.

