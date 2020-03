Boutiquenfonds 2019

Im Vergleich zu den Vorjahren hatte die Branche mit den Nachwehen des herausfordernden Kapitalmarktjahres 2018 zu kämpfen, was sich deutlich an den dürftigen Absatzzahlen ablesen läßt. Im Gegenzug hierzu brillierten die deutschen Fondsboutiquen, die die schwierigen Marktverhältnisse deutlich besser meistern konnten als die Konzernanbieter. Eine detaillierte Auswertung der Pro BoutiquenFonds gibt erstmals die Möglichkeit, die unterschiedlichen Marktteilnehmer zu vergleichen.

Unabhängige Fondsboutiquen stehen für einen Marktanteil von über 11 % am Markt für Publikumsfonds in Deutschland

Nettovermögen Publikumsfonds in Deutschland (in Mrd. €)

Der Marktanteil der unabhängigen Fondsboutiquen in Deutschland beläuft sich in 2019 auf 11,2 %. Dank der weiterhin starken Mittelzuflüsse in Mischfonds konnten vor allem die unabhängigen Platzhirsche Flossbach von Storch und GANÉ ihre Marktstellung weiter ausbauen.

Fast die Hälfte des Mittelaufkommens im Publikumsfondsbereichs geht auf das Konto der unabhängigen Asset Manager

Mittelaufkommen

Unabhängige Anbieter als große Gewinner

Anleger scheinen klare Aussagen und Standpunkte zu den Märkten zu schätzen, wie sie diese häufig bei unabhängigen Asset Managern vorfinden, wenn man den starken Mittelzuflüssen der unabhängigen Anbieter im vergangenen Jahr in Deutschland Glauben schenken darf.

Die unabhängigen Anbieter, die im Gegensatz zu den konzernabhängigen Asset Manager über keine eigenen Absatzkanäle und Vertriebsstrukturen verfügen, haben es in 2019 geschafft, fast die Hälfte der Mittelzuflüsse im Fondsbereich zu generieren. Geholfen hat hier sicher der weiterhin starke Trend der Anleger, Mischfondskonzepte zu bevorzugen - einer Anlageklasse, in der traditionell unabhängige Fondsboutiquen eine starke Stellung innehaben.

Fondsneuauflagen in 2019 auf hohem Niveau

Interessant ist auch die positive Tendenz der Fondsneuauflagen im Lager der Unabhängigen. Im Gesamtjahr gab es insgesamt 84 neue Konzepte, die um die Anlegergunst buhlten. Neben den Mischfonds waren vor allem Aktien, aber auch alternative Strategien bei den Neulingen vertreten.

Bei den Mittelzuflüssen konnten neben den Mischfondskonzepten vor allem flexible Anleihekonzepte, ESG-Strategien und volatilitätsbasierte Konzepte bei den Anlegern punkten.

Hinweis: einmal pro Quartal erscheint der Marktüberblick ‚BoutiquenFonds Radar‘ mit allen wichtigen Zahlen, Daten und Fakten zum Boutiquenfonds-Markt.

Vita

Frank Eichelmann ist seit April 2019 Geschäftsführer der Pro BoutiquenFonds GmbH. Zuvor war er als Leiter Relationship Management Vermögensverwalter Office bei Berenberg und Teamleiter Relationship Management bei Hauck & Aufhäuser tätig.

