Boyd Corporation setzt globale Ausdehnung im Bereich Materialwissenschaft und Werkstofftechnik durch Übernahme von Grando fort

Ausweitung der europäischen Präsenz auf Belgien und verstärkte Marktdurchdringung in Südeuropa mit vertieften regionalen Kompetenzen in den Bereichen Elastomere, Schaumstoffe, Verbundwerkstoffe und Thermoplaste

Die Boyd Corporation, ein weltweit führender Innovator von Technologien für technische Werkstoffe und Wärmemanagement, hat heute die Übernahme von Grando bekannt gegeben, einem in Belgien ansässigen Spezialisten für Gummi-, Schaumstoff- und Kunststoffpolymere für die stark regulierten Branchen Schienenverkehr und Industrietechnik. Die Akquisition vertieft und diversifiziert das globale materialwissenschaftliche Portfolio von Boyd, erweitert die regionale Polymerproduktion von Boyd in Europa und baut die Präsenz des Unternehmens in Belgien mit einer verstärkten Marktdurchdringung in Frankreich, Italien, Spanien und Belgien weiter aus.

„Die Polymerwissenschaftler und Verarbeitungstechnologen von Grando erweitern die Innovationsfähigkeit von Boyd im Bereich Elastomere und erhöhen gleichzeitig die Kapazität und den regionalen Service für unsere europäischen Kunden“, erklärte Doug Britt, CEO von Boyd. „Wir beschleunigen unsere Innovationen in wachstumsstarken Märkten wie Elektromobilität, erneuerbare Energien, Batteriespeicher und Industrietechnik. Das zusätzliche Fachwissen und die Fähigkeiten von Grando werden diese Innovationen weiter beschleunigen und gleichzeitig die regionale Expansion vorantreiben.“

Mit wertorientierten Innovationen und Technologien schafft Boyd für seine Kunden eine marktfähige Differenzierung. Grando unterstützt die kundenspezifische Materialherstellung bei Boyd, die auf ein ausgewogenes Verhältnis zwischen hoher Leistung, Nachhaltigkeit und schlanker Produktion ausgerichtet ist. Die robuste globale Fertigungspräsenz, das Konstruktionswissen und die schnelle Prototypenherstellung bei Boyd helfen den Kunden, die Markteinführung zu beschleunigen, die Geschäftskontinuität zu gewährleisten und den Anforderungen in Bezug auf globale Lieferketten effizient gerecht zu werden.

„Das Engagement von Grando für qualitativ hochwertige Produkte, herausragenden Kundendienst, überlegenen technischen Support und unbedingte Zuverlässigkeit bei der Lieferung entspricht den Werten von Boyd. Wir beschleunigen unser Wachstum in Europa, und die Produktionsstätten von Grando in Belgien, die talentierten Mitarbeiter und die geschätzten Kunden verstärken diese Beschleunigung“, so Joop Ruijgrok, Geschäftsführer von Boyd in Europa.

Über die Boyd Corporation

Die Boyd Corporation ist ein weltweit führender Innovator von Technologien in den Bereichen Materialforschung, technische Materialien und Wärmemanagement zur Versiegelung, Kühlung, Verbindung und zum Schutz der kritischsten Anwendungen unserer Kunden. Wir machen uns die Wissenschaft zunutze, um ehrgeizige Leistungsziele zu erreichen. Boyd entwickelt Materialinnovationen durch neuartige Kombinationen von Technologien, um das Mögliche neu zu definieren. Wir gewinnen beispiellose technologische Einblicke, indem wir in den führenden Branchen, die wir bedienen, komplexe Herausforderungen lösen. Unsere Lösungen maximieren die Leistung von 5G-Infrastruktur und modernster Rechenzentren, steigern die Verfügbarkeit und erhöhen die Reichweite von elektrischen und autonomen Fahrzeugen. Sie verbessern die Genauigkeit von hochmodernen patientennahen Gesundheits- und Diagnosesystemen, ermöglichen leistungskritische Flugzeug- und Verteidigungstechnologien und beschleunigen Innovationen bei der nächsten Generation elektronischer Geräte und Schnittstellen zwischen Mensch und Maschine. Das Herzstück der globalen Großserienfertigung von Boyd ist die tiefe Verpflichtung zum Schutz der Umwelt durch Verwendung nachhaltiger, ressourcenschonender Verfahren, die Abfall reduzieren und Kohlendioxidemissionen minimieren.

