Die Video-App TikTok ist aktuell in eine regelrechte Saga verwoben. TikTok ist das Tochterunternehmen des chinesischen Konzerns ByteDance, und Donald Trump sieht in ihm - zumindest offiziell - ein Sicherheitsrisiko. Deshalb will er die bei jungen Menschen immens beliebte App nun verbieten lassen, außer sie verkauft ihre amerikanischen Geschäftstätigkeiten an ein US-Unternehmen (und so schnell, wie sich aktuell alles entwickelt, ist vielleicht sogar schon ein Käufer gefunden worden, wenn du diese Zeilen liest).

Viele Beobachter halten das für ein historisches Ereignis, denn es sieht wie der Beginn eines neuen Kalten Krieges aus. Das ist auf jeden Fall eine relevante Betrachtungsweise, aber für mich weniger interessant. Aus meiner Sicht brach mit TikTok eine neue Ära an, aber aus ganz anderen Gründen.

TikTok zeigt für mich, dass China endgültig eine moderne Wirtschaftsmacht geworden ist. Bei all dem Wachstum und den Erfolgen Chinas wird oft übersehen, dass das Land bisher kaum mit starken Marken und grundlegenden Innovationen weltweiten Erfolg erlangen konnte. Es konkurriert bisher vor allem über den Preis.

Das hat sich eigentlich mit TikTok zum ersten Mal wirklich geändert. Die App des Pekinger Unternehmens gilt als cool und extrem innovativ, wobei den meisten Nutzern egal oder wahrscheinlich oft auch nicht bewusst ist, dass der Mutterkonzern aus China kommt. Sie ist zu einem weltweiten Massenphänomen geworden.

Besonders interessant ist für mich, worin ihr Erfolg liegt. Die App zieht einen vor allem mit von Nutzern erstellten, extrem gefälligen Kurzvideos in ihren Bann, die oftmals sehr passend mit Musik untermalt sind. Die Erstellung von Videos und das Filtern der Inhalte ist sehr leistungsfähig, vor allem aufgrund von künstlicher Intelligenz.

China hat schon seit ein paar Jahren künstliche Intelligenz auf Weltniveau, und nun macht sich das im globalen Wettbewerb bemerkbar. Das kompliziert auch die Übernahme von TikTok, denn nur wenige Unternehmen auf der Welt könnten es überhaupt stemmen, die gigantischen Mengen an Code von ByteDance zu übernehmen, die nötig sind, um TikTok selbst weiterzuführen.

Ich kann mir vorstellen, dass wir in einigen Jahren auf den Trubel um TikTok zurückblicken und es als den Wendepunkt ansehen werden, an dem China technologisch eine globale Führungsrolle übernommen hat. Das ist nicht allen recht, aber wie es ein bekanntes Zitat besagt: Mitleid bekommt man geschenkt, Neid muss man sich erarbeiten.

