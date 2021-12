Branchenkreise - BDI-Krisensitzung wegen Bahn-Lieferproblemen

Berlin (Reuters) - Die Dauer-Probleme der Deutschen Bahn[DBN.Ul] im Güterverkehr haben sich Branchenkreisen zufolge weiter zugespitzt und eine Krisensitzung der Industrie ausgelöst.

Zahlreiche Firmen-Vertreter machten am Montag ihrem Unmut bei einer Sondersitzung des Verkehrsausschusses des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI) Luft, wie die Nachrichtenagentur Reuters von Teilnehmern erfuhr. Seit Wochen lieferten die Deutsche Bahn aber auch deren Wettbewerber unpünktlich oder transportierten Produkte zu spät oder gar nicht ab. Gerade kurz vor der Weihnachtszeit - wo der Verkehr besonders boomt - führe dies immer wieder zu Engpässen. Besonders groß sei die Verärgerung aber über das Staatsunternehmen DB, da an den Problemen auch die Tochter DB Netz mit ihrem Baustellen-Management mitverantwortlich sei.

Die Deutsche Bahn äußerte sich auf Anfrage von Reuters zunächst nicht. Auch vom BDI gab es zunächst keine Reaktion.

Das Netzwerk Europäischer Güterbahnen - der Verband der Deutsche-Bahn-Konkurrenten - hatte bereits Ende November mit einem Brief an den DB-Netz-Vorstand Alarm geschlagen. "Es steht nicht weniger als die Funktionsfähigkeit großer Teile des nationalen und vor allem des grenzüberschreitenden Gütertransports auf der Schiene auf dem Spiel", heißt es in dem Reuters vorliegenden Schreiben an DB-Netz-Chef Frank Sennhenn.