Brand New Galaxy eröffnet westeuropäischen Standort in Amsterdam

Das rasant wachsende globale Marketing- und Technologieunternehmen Brand New Galaxy eröffnet ein westeuropäisches Büro in der Hauptstadt des Königreichs der Niederlande. Das Ziel der Gruppe ist es, von Amsterdam aus hochspezialisiert und datenoptimierte Lösungen in den Bereichen E-commerce, Creative & Content Produktion sowie Automation & Performance Improvement anzubieten. Der preisgekrönte globale Marketing- und Werbeleiter Frank Carvalho treibt als Geschäftsführer das Wachstum des neuen Standorts voran.

„Unsere Mission ist Wachstum. Wir wachsen schnell, weil wir darauf ausgelegt sind, die Leistung unserer Kunden durch hochspezialisiert und datenoptimierte Lösungen zu steigern. Wir sorgen für Wachstum, indem wir unsere einzigartigen digitalen Angebote und unser globales Unternehmensnetzwerk nutzen, die sich auf E-commerce, Creative & Content Produktion sowie Automation & Performance Improvement spezialisiert haben. Wir haben unseren neues Büro in Amsterdam eingerichtet, weil auch die niederländische Hauptstadt wächst und zum neuen Geschäftszentrum Europas wird“, so Frank Carvalho, Geschäftsführer von Brand New Galaxy Amsterdam.

Brand New Galaxy ist ein globaler, preisgekrönter Anbieter von End-to-End E-commerce-Lösungen und Content-Produktion. Das Unternehmen bietet mehrere einzigartige Methoden an, darunter Robonauts Pictures E-commerce Real Feel, bei dem Produktionsdrehungen verwendet werden, die das Produkterlebnis der Online-Konsumenten mit dem eines physischen Produkts vergleichbar machen. Eine weitere Speziallösung ist FMCC – die Fast Moving Consumer Communications-Methode, die eine schnelle und skalierbare Lösung für die Produktion von Foto- und Videomaterialien bietet. Teil der firmeneigenen Tools von Brand New Galaxy ist auch Synthrone, ein modulares und flexibles Ökosystem von automatisierten Diensten für die Aufbewahrung, Erstellung, Lokalisierung, Veröffentlichung, Nachverfolgung und Berichterstattung von E-commerce Content weltweit ermöglicht.

„Effizientes Management des gesamten digitalen Ökosystems ist Priorität für alle Unternehmen, die nach Wegen suchen, ihr solides Wachstum im E-commerce voranzutreiben. Für uns als End-to-End E-commerce Anbieter, der auf einer Global-to-Local-Methodik basiert, ist eine engere Zusammenarbeit mit unseren Kunden in diesen Teil Europas deshalb ein Muss. Unser Amsterdamer Büro ist eine natürliche Konsequenz aus dem Aufbau von praktischen Hubs für gut entwickelte Kunden und solche, die sich in einem frühen Stadium ihrer E-commerce-Reise befinden“, sagt Michał Glapiński, Chief Growth Officer und verantwortlich für das internationale Geschäft von Brand New Galaxy.

Galaktisches Wachstum

Brand New Galaxy ist in den letzten Jahren durch die Eröffnung neuer Niederlassungen und die Akquisition neuer Unternehmen rapide gewachsen. Allein im Jahr 2020 eröffnete die Gruppe drei Niederlassungen auf drei Kontinenten, in den Vereinigten Staaten, im Mittleren Osten und in Europa. Im vergangenen Jahr ist die Belegschaft um fast 35 Prozent auf über 500 Mitarbeiter gewachsen, wobei 80 Prozent der Fachkräfte sind auf globaler und regionaler Ebene tätig. Sie bieten globale und lokale Dienstleistungen für mehr als 200 Kunden in 29 Sprachen, sowohl für Fortune-500-Unternehmen als auch für E-commerce-Akteure kleiner und mittlerer Unternehmen. Brand New Galaxy ist dreifacher Gewinner der renommierten Press Magazine Awards.

Galaktisches Talent

Die neue Amsterdamer Niederlassung von Brand New Galaxy hat einen wirklich globalen Frontmann. Geschäftsführer Frank Carvalho hat mehr als 25 Jahre globale Erfahrung im Bereich Marketing und Werbung im Gepäck, und war z.B. in den Vereinigten Staaten, in Großbritannien, Deutschland, Polen, Ungarn und Australien tätig. Er ist der Gewinner von vier Cannes Lions.Vor seinem Umzug nach Amsterdam lebte er in New York, wo er Leiter des Account Managements in Nordamerika und Global Businesses Director bei Hogarth war. Zu den weiteren Höhepunkten seiner jahrzehntelangen Karriere zählen 15 Jahre bei der Publicis Groupe als Regional Client Services Director, European Business Lead bei Samsung sowie seine Tätigkeit als Senior Brand- and Marketing Director bei Vodafone in der Tschechischen Republik. Er verfügt über umfangreiche Erfahrungen im Finanz-, Dienstleistungs-, Pharma-, Tabak-, Automobil-, Telekommunikations- und Mediensektor.

Über Brand New Galaxy

Brand New Galaxy (BNG) ist eine schnell wachsende, unabhängige Holding von Marketing- und Technologieagenturen. Die sich in Privatbesitz befindende „unabhängige Marketingplattform“ wurde 2017 in Warschau, Polen, gegründet und zählt zurzeit über 500 Mitarbeiter. Brand New Galaxy investiert in innovative und dynamische Ideen, die in einer Start-up-Umgebung gedeihen und skalierbar sind, um mit Netzwerkagenturen konkurrieren zu können. Brand New Galaxy ist Mitglied im MDC Global Affiliates Programm. Ausgezeichnet als "Debüt des Jahres 2018", "Erfolg des Jahres 2019", "Erfolg des Jahres 2020", erzielt BNG erste Plätze in einem renommierten Agentur-Ranking des PRESS Magazine. Zu Brand New Galaxy gehören: Pathfinder 23 – globale E-commerce-Agentur; Life on Mars – Produktionsagentur für Kosmetik und Mode; Spacecamp – globale Digitalagentur; Synthrone – E-commerce-Automatisierungs- und Implementierungsplattform; Voyager – E-business Agentur; New Gravity – Software- und Direct-to-Consumer-Unternehmen; Robonauts Pictures – E-commerce-Produktionsunternehmen; content26 – Amazon Media Agentur, Man on the Moon – HR Agentur. Mehr Informationen, BNG MEA – in Dubai ansässiger Sitz für die MEA-Region, Brand New Galaxy AMS, Ein Hub mit Sitz in Amsterdam, der das Wachstum von Unternehmen in Westeuropa ankurbelt.

