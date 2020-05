Brandenburg hebt Quarantänebestimmungen für EU-Einreisende auf

POTSDAM (dpa-AFX)- Brandenburg hebt die Quarantänebestimmungen für Einreisende aus zahlreichen europäischen Ländern auf. Das teilte Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) am Dienstag in Potsdam mit. Die Menschen aus zahlreichen europäischen Staaten müssen demnach nicht mehr für zwei Wochen in häusliche Quarantäne. Nach Angaben von Woidke gilt die neue Regelung für Reisende aus allen EU-Ländern sowie aus Island, Liechtenstein, Norwegen, der Schweiz und Großbritannien mit Nordirland.

Das sei mit der Bundesregierung abgestimmt und werde auch in allen anderen Bundesländern Schritt für Schritt vollzogen werden, sagte Woidke. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hatte den Bundesländern vorgeschlagen, die Vorgaben nur noch für Menschen anzuwenden, die sich zuvor in Drittstaaten aufgehalten haben. Einige Länder beschlossen dies bereits in der vergangenen Woche. Um die Ausbreitung der Corona-Pandemie zu bremsen, galten seit Anfang April Quarantäne-Bestimmungen in den Bundesländern./na/DP/stw