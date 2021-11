Brandenburg plant 2G im Handel und Kontaktbeschränkung für Ungeimpfte

POTSDAM (dpa-AFX) - Brandenburg will die Corona-Regeln verschärfen und plant die Ausweitung der 2G-Regel auf den Einzelhandel mit Ausnahmen. In der Öffentlichkeit sollen sich zudem nur noch bis zu fünf Menschen treffen können, Geimpfte und Genesene nicht mitgezählt, kündigte die Staatskanzlei am Montag an. Das Kabinett entscheidet am Dienstag./vr/DP/stw