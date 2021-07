Brandenburgs Umweltministerium: Tesla baute drei Tanks ohne Genehmigung

GRÜNHEIDE (dpa-AFX) - Der US-Elektroautobauer Tesla hat auf der Baustelle seiner Fabrik in Grünheide bei Berlin drei nicht zugelassene Tanks errichtet. Das sagte Sebastian Arnold, Sprecher des brandenburgischen Umweltministeriums, am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. Es handle sich um Tanks für unterschiedliche Flüssigkeiten. Damit droht Tesla ein Bußgeld. Die Höhe war zunächst unklar. Am Mittwoch war bekannt geworden, dass das Landesamt den Verdacht eines Schwarzbaus auf dem Gelände prüft, der von den Umweltverbänden Grüne Liga und dem Naturschutzbund in Brandenburg gekommen war. Der Berliner "Tagesspiegel" und "Business Insider" hatten am Donnerstag ebenfalls über das Ergebnis der Überprüfung berichtet./vr/DP/mis