Brasilien: Auffrischungsimpfung für über 18-Jährige

BRASÍLIA (dpa-AFX) - Brasilien bietet allen Menschen ab 18 Jahren künftig eine Auffrischungsimpfung gegen das Coronavirus an. "Fünf Monate nach der zweiten Dosis kann jeder eine Impfstelle aufsuchen", sagte der brasilianische Gesundheitsminister Marcelo Queiroga am Dienstag in Brasília. Bisher war die Auffrischungsdosis in Brasilien für Menschen über 60, besonders gefährdete Patienten und Mitarbeiter des Gesundheitswesens zugelassen.

Nach den USA und Indien verzeichnet Brasilien mit fast 22 Millionen Fällen die meisten Corona-Infektionen. Mehr als 611 000 Menschen sind im größten Land Lateinamerikas im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. Inzwischen sind mehr als 100 Millionen Brasilianer gegen Corona geimpft, mit 59,8 Prozent überholte Brasilien zuletzt die USA (57,6 Prozent) bei der Impfquote. Brasilien hat Erfahrung mit Gesundheitskrisen. 2019 waren in drei Monaten 80 Millionen Menschen gegen das Influenzavirus geimpft worden.

Mit dem Fortschreiten der Impfkampagne sanken auch die Corona-Zahlen. Der Bundesstaat Sao Paulo, mit mehr als 40 Millionen Einwohnern der bevölkerungsreichste Brasiliens, registrierte in der vergangenen Woche erstmals seit Beginn der Pandemie in einem 24 Stunden-Zeitraum keinen Toten. In der Metropole Rio de Janeiro wurde am Montag der vorerst letzte Patient eines Krankenhauses für Corona-Infizierte in der Nordzone der Stadt entlassen. Experten warnten, dass der falsche Eindruck vermittelt werden könnte, die Pandemie sei zu Ende./mfa/DP/nas