Brasilien registriert erstmals über 1000 Corona-Tote in 24 Stunden

BRASÍLIA (dpa-AFX) - Brasilien hat zum ersten Mal mehr als 1000 Todesopfer im Zusammenhang mit dem Coronavirus innerhalb von 24 Stunden vermeldet. Das Gesundheitsministerium in Brasília gab am Dienstagabend (Ortszeit) 1179 Corona-Tote mehr als am Montag bekannt. 188 von ihnen waren demnach jedoch bereits in den drei Tagen zuvor registriert worden. Nach dem Wochenende, wenn die Labors wieder in voller Besetzung arbeiten, steigen in Brasilien die Zahlen der Corona-Nachweise und der gemeldeten Todesfälle in Zusammenhang mit dem Virus gewöhnlich an.

Insgesamt sind in dem mit 210 Millionen Einwohnern größten Land Lateinamerikas bislang 16 792 Patienten im Zusammenhang mit dem Virus gestorben, 254 220 haben sich nachweislich infiziert. Brasilien liegt nach den Daten der US-Universität Johns Hopkins bei der Zahl der Todesopfer weiter auf Platz sechs, bei der Zahl der Infizierten auf Platz drei der am schwersten betroffenen Länder - hinter den USA und Russland. Die Dunkelziffer dürfte unter anderem aufgrund fehlender Tests und immer noch nicht ausgewerteter Laborergebnisse noch weit höher liegen.

Zur Behandlung leichter Covid-19-Fälle empfahl das Gesundheitsministerium in einer neuen Richtlinie Chloroquin, wie brasilianische Medien am Mittwoch berichteten. Am vorigen Freitag hatte Gesundheitsminister Nelson Teich nach Unstimmigkeiten mit dem rechten Präsidenten Jair Bolsonaro über den Einsatz des umstrittenen Medikaments, den der Regierungschef befürwortet, um seine Entlassung gebeten - nach nur einem Monat im Amt./mfa/DP/eas