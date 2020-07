Brasiliens Präsident Bolsonaro gibt Corona-Erkrankung bekannt

Sao Paulo (Reuters) - Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro ist nach eigener Auskunft mit dem neuartigen Coronavirus infiziert.

Dies habe ein Test ergeben, sagte Bolsonaro am Dienstag in einem Interview mit dem staatlichen Sender TV Brasil. Er habe Fieber, sei aber bei guter Gesundheit. Bolsonaro sagte, er habe sich am Sonntag krank gefühlt und am Montag einem Test unterzogen, nachdem er Symptome entwickelt habe.

Brasilien ist weltweit am zweitstärksten von der Pandemie betroffen hinter den USA. In dem südamerikanischen Land wurden bislang mehr als 1,6 Millionen Infektionen bestätigt und 65.000 Covid-19-Todesfälle gezählt. In Lateinamerika und der Karibik breiten sich die Ansteckungen nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) derzeit rasant aus. Die Region mache inzwischen die Hälfte der bislang festgestellten 5,9 Millionen Corona-Fälle auf dem gesamten amerikanischen Kontinent aus.

Bolsonaro hat die Gefahren des Virus immer wieder als gering eingestuft und dieses als "kleine Grippe" bezeichnet. Er verstieß wiederholt gegen die von örtlichen Behörden verhängte Maskenpflicht, auch nachdem ein Richter Ende Juni zu seinen Ungunsten geurteilt hatte. Außerdem machte der Präsident gegen die von der WHO empfohlenen Abstandsregeln Front. Bosonaro trug auch keine Maske als er sich vor einigen Tagen anlässlich des US-Unabhängigkeitstages mit dem amerikanischen Botschafter Todd Chapman traf.

In dem Fernsehinterview gab Bolsonaro an, das Anti-Malaria-Mittel Hydroxychloroquin einzunehmen. Dessen Wirksamkeit gegen Covid-19 ist nicht erwiesen. US-Präsident Donald Trump hatte Hydroxychloroquin nach eigenen Worten zur Vorbeugung eingenommen.