Brauereien wollen Aufschwung voranbringen: Neue Studie von Oxford Economics bestätigt den bedeutenden globalen wirtschaftlichen Einfluss von Bier

In einem Bericht von Oxford Economics wird erstmals die weltweite Wirtschaftspräsenz der Bierbranche bewertet – das Ergebnis: Im Jahr 2019 hat die Branche für 23,1 Millionen Arbeitsplätze gesorgt und Bruttowertschöpfungsbeiträge zum globalen BIP in Höhe von 555 Milliarden USD angeregt

Der erste weltweite Bericht, in dem die globalen wirtschaftlichen Auswirkungen der Bierbranche bewertet werden, ist zu dem Schluss gekommen, dass 1 von 110 Arbeitsplätzen weltweit – über direkte, indirekte oder induzierte Wirkungskanäle – mit dem Biersektor verbunden ist und dieser im Jahr 2019 eine Bruttowertschöpfung (BWS) zum globalen BIP in Höhe von 555 Milliarden USD geleistet hat. Angesichts seiner Größe und seines Einflusses in einer langen Lieferkette ist ein gut gedeihender Biersektor ein wesentlicher Faktor für eine weltweite Konjunkturerholung. Der von Oxford Economics im Auftrag der Worldwide Brewing Alliance (WBA) verfasste Bericht kam zu dem Ergebnis, dass die Bierbranche außerdem zur Generierung staatlicher Steuereinnahmen in Höhe von 262 Milliarden USD in den 70 untersuchten Ländern beigetragen hat, die 89 % des weltweit verkauften Biers unter sich ausmachen, und dass sie auch für schätzungsweise 23,1 Millionen Arbeitsplätze gesorgt hat.

In dem Bericht wurden die globalen wirtschaftlichen Auswirkungen der Bierbranche zwischen 2015 und 2019 untersucht, einschließlich ihrer Beiträge – direkt, indirekt und induziert – auf BIP, Arbeitsplätze und Steuern weltweit.

„Dieser wegweisende Bericht beziffert das Ausmaß unseres Einflusses auf die Schaffung von Arbeitsplätzen, das Wirtschaftswachstum und die staatlichen Steuereinnahmen sowie in einer langen, komplexen Wertschöpfungskette von Gerstenfeldern bis zu Bars und Restaurants“, sagte Justin Kissinger, Präsident und CEO der WBA. „Der Biersektor ist ein wesentlicher Wirtschaftsmotor“, fügte er hinzu. „Der Erfolg der weltweiten Konjunkturerholung ist davon abhängig und umgekehrt.“

„Unsere Ergebnisse zeigen, dass Brauereien äußerst produktive Unternehmen sind, die zur Erhöhung der durchschnittlichen Produktivität der gesamten globalen Wirtschaft beitragen und daher eine umfangreiche wirtschaftliche Präsenz haben, die signifikante Beiträge zur Erholung leisten kann“, sagte Pete Collings, Leiter des Bereichs Economic Impact Consulting bei Oxford Economics.

Hauptergebnisse

1. Direkter Einfluss: Durch Brauen, Vermarktung, Vertrieb und Verkauf von Bier hat der Biersektor direkt einen BWS-Beitrag in Höhe von 200 Milliarden zum weltweiten BIP geleistet und 7,6 Millionen Arbeitsplätze geschaffen.

2. Indirekter Einfluss (auf Lieferketten): Durch den Kauf von Waren und Dienstleistungen von kleinen, mittelgroßen und großen Unternehmen auf der ganzen Welt hat der Biersektor indirekt das BIP sowie Arbeitsplätze und Steuereinnahmen für Regierungen unterstützt. Im Jahr 2019 gab der Biersektor schätzungsweise 225 Milliarden USD für Waren und Dienstleistungen aus und leistete damit BWS-Beiträge von geschätzt weiteren 206 Milliarden USD zum BIP und sorgte für 10 Millionen Arbeitsplätze.

3. Induzierte Auswirkungen (in Bezug auf den Konsum): Durch die Zahlung von Gehältern an die Mitarbeitenden und die Unterstützung der Gehälter in ihren jeweiligen Lieferketten leisteten die Brauereien und ihre nachgelagerte Wertschöpfungskette im Jahr 2019 einen BWS-Beitrag zum BIP in Höhe von 149 Milliarden USD und unterstützten 6 Millionen Arbeitsplätze.

Weltweit stand der Biersektor im Jahr 2019 mit 1 von 131 USD des globalen BIP in Verbindung, aber die wirtschaftliche Bedeutung des Sektors stellte sich in Ländern mit niedrigem bis mittlerem Einkommen als sogar noch größer dar als in solchen mit hohem Einkommen (1,6 % gegenüber 0,9 % des BIP). Außerdem unterstützt der Biersektor 1,4 % der Arbeitsplätze landesweit in Ländern mit niedrigem bis mittlerem Einkommen sowie 1,1 % in Ländern mit hohen Einkommen.

„Bier spielt eine Rolle: für die Wirtschaft, die Schaffung von Arbeitsplätzen und den Erfolg einer ganzen Reihe von Akteuren in sämtlichen Bereichen der Wertschöpfungskette“, schloss Kissinger von der WBA. „Diese umfassenden Kenntnisse unseres globalen Einflusses ermöglichen es uns bei der WBA, die Stärke unseres Sektors und unsere Verbindungen mit Branchenpartnern und Gemeinden voll zu nutzen und unsere Vision für eine erfolgreiche, verantwortungsbewusste Branche weiterzugeben.“

Der vollständige Bericht ist hier abrufbar: https://worldwidebrewingalliance.org/impact

Oxford Economics ist ein wichtiger Berater von Entscheidungsträgern und Vordenkern bei Unternehmen, im Finanzbereich und bei Regierungen. Dank unseren erstklassigen Modellen der Weltwirtschaft und globaler Branchen und unseren Analysetools verfügen wir über beispiellose Ressourcen für Prognosen externer Markttrends und die Beurteilung von deren wirtschaftlichen, sozialen und geschäftlichen Auswirkungen.

Die Worldwide Brewing Alliance besteht aus Brauereien und Brauereifachverbänden aus der ganzen Welt. Unser Ziel ist es, Wissen und Erfolgsmethoden unter Brauern und anderen betroffenen Interessengruppen weiterzugeben und als globale, einheitliche Stimme für die Integrität des Biers und die soziale Verantwortung der Brauereien gegenüber einer Vielzahl von Zielgruppen, einschließlich internationaler Organisationen, zu fungieren.

