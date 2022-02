Brauereiriese AB InBev hält die Dividende stabil

Der weltgrößte Brauereikonzern Anheuser-Busch InBev (ISIN: BE0974293251) will eine Dividende in Höhe von 0,50 Euro für das Jahr 2021 ausschütten, wie am Donnerstag berichtet wurde. Dies entspricht beim aktuellen Börsenkurs von 55,25 Euro einer Dividendenrendite von 0,90 Prozent.

Damit bleibt die Dividende im Vergleich zum Vorjahr unverändert. Die Hauptversammlung findet am 27. April 2022 statt. Die Dividende soll am 5. Mai 2022 ausbezahlt werden. Ex-Dividenden Tag ist der 3. Mai 2022. Im Jahr 2021 kletterte der Umsatz um 15,6 Prozent auf 54,30 Mrd. US-Dollar, wie ebenfalls am Donnerstag berichtet wurde. Der bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (normalized EBITDA) stieg um 11,8 Prozent auf 19,21 Mrd. US-Dollar. Unter dem Strich kletterte der Nettogewinn auf 4,67 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 1,41 Mrd. US-Dollar). Für 2022 wird ein EBITDA-Wachstum in der Spanne von 4 bis 8 Prozent erwartet. Dies entspricht dem mittelfristigen Ausblick. Dabei soll der Umsatz schneller als das EBITDA wachsen. AB InBev entstand im Jahr 2008 durch die Übernahme von Anheuser-Busch durch die belgisch-brasilianische InBev-Gruppe. Zu den Marken der Gruppe zählen Beck´s, Budweiser, Stella Artois, Diebels, Hasseröder oder auch Spaten, Franziskaner und Löwenbräu. AB InBev vollzog im Jahr 2016 die Übernahme des weltweit zweitgrößten Bierkonzern SABMiller. Dadurch wurde Altria der größte Einzelaktionär des belgischen Brauereiriesen. Redaktion MyDividends.de