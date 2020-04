Brauereiriese AB InBev kürzt die Schlussdividende

Der weltgrößte Brauereikonzern Anheuser-Busch InBev (ISIN: BE0974293251) will eine Schlussdividende in Höhe von 0,50 Euro ausschütten. Zuvor waren 1,00 Euro als Schlussdividende geplant. AB InBev zahlt seine Dividenden halbjährlich aus. Eine Zwischendividende (0,80 Euro) wurde bereits im November bezahlt. Mit der Halbierung der Schlussdividende behält das Unternehmen rund eine Milliarde Euro in der Kasse.

Damit liegt die Gesamtdividende für das Jahr 2019 bei 1,30 Euro. Dies entspricht beim aktuellen Börsenkurs von 47,50 Euro einer Dividendenrendite von 2,74 Prozent. Im Vorjahr wurden 1,80 Euro ausgeschüttet. Die Hauptversammlung wird vom 29. April auf den 3. Juni 2020 verschoben. Die Schlussdividende soll nun am 11. Juni 2020 ausbezahlt werden. Ex-Dividenden Tag ist der 9. Juni 2020.

AB InBev entstand im Jahr 2008 durch die Übernahme von Anheuser-Busch durch die belgisch-brasilianische InBev-Gruppe. Zu den Marken der Gruppe zählen Beck´s, Budweiser, Stella Artois, Diebels, Hasseröder oder auch Spaten, Franziskaner und Löwenbräu. AB InBev vollzog im Jahr 2016 die Übernahme des weltweit zweitgrößten Bierkonzern SABMiller. Dadurch wurde Altria der größte Einzelaktionär des belgischen Brauereiriesen.

