Braun kündigt Lockerungen für Geimpfte an

Berlin (Reuters) - Kanzleramtschef Helge Braun hat Erleichterungen für Corona-Geimpfte und -Genesene angekündigt.

Der CDU-Politiker sagte am Dienstag in der ARD, dass das Justiz- und Innenministerium eine entsprechende Verordnung vorbereiteten. Gesundheitsminister Jens Spahn hatte bereits am Montagabend nach dem Impf-Gipfel von Bund und Ländern angekündigt, dass die Regierung kommende Woche einen Vorschlag zur Gleichstellung von vollständig Geimpften und Genesenen vorlegen werde. Der Bundesrat werde dann abschließend am 28. Mai darüber beraten. Dann soll auch die Frage geklärt werden, ob Geimpfte von Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen ausgenommen werden sollen.

Kanzlerin Angela Merkel und die 16 Ministerpräsidentinnen und -präsidenten hatten am Montag über etliche Aspekte der Impfkampagne beraten. Derzeit ist eine Gleichstellung von Geimpften und negativ Getesteten in Arbeit. Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat die Quarantäne-Regeln bei Infektionen im Privatbereich bereits geändert. Spahn hatte eine Änderung in der Einreiseverordnung angekündigt. Merkel und Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) bezeichneten es aber als gesellschaftlich wesentlich heiklere Frage, ob Ausgangsbeschränkungen für Geimpfte gelten sollen. Etliche Politiker verwiesen auf ein Gerechtigkeitsproblem, weil viele Menschen sich noch gar haben impfen lassen können. Derzeit hat knapp ein Viertel der Menschen eine Erstimpfung erhalten, etwas mehr als sieben Prozent haben einen Vollschutz.

"Eine Lockerung der Restriktionen für geimpfte Menschen sollte nur dann in Angriff genommen werden, wenn auch Erleichterungen für alle anderen Menschen in Aussicht gestellt werden können", sagte der Präsident des Wirtschaftsinstituts DIW, Marcel Fratzscher. Der Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebundes, Gerd Landsberg, kritisierte dagegen in der "Rheinischen Post" die Vertagung der Entscheidung zum Umgang mit Geimpften.

Nordrhein-Westfalens Integrationsstaatssekretärin Serap Güler forderte ein verstärktes Impfen in Wohngebieten mit einem hohen Anteil von Menschen mit Migrationshintergrund. "Viele Migranten leben nach wie vor in sozial prekären Verhältnissen", sagte die CDU-Politikerin den Sendern RTL und ntv. Viele Migranten hätten Jobs, die kein Homeoffice zuließen. Dienstleistungs-, Reinigungs- und Pflegeberufe seien weit verbreitet. Einwanderer nutzten zudem häufiger öffentliche Verkehrsmittel, hinzu kämen beengte Wohnverhältnisse - deshalb sei das Infektionsrisiko deutlich größer. "Dass man in diese Sozialräume geht und sagt, hier müssen wir stärker impfen, ist ein richtiger Ansatz", sagt Güler.

Das RKI meldete 10.976 neue Corona-Fälle. Das sind über 1300 gemeldete Infektionen mehr als am Dienstag vor einer Woche. Die Sieben-Tage-Inzidenz fiel dennoch auf 167,6 (Vortag 169,3). Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100.000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt haben. 344 weitere Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle binnen 24 Stunden auf 81.968. Insgesamt wurde bislang in Deutschland mehr als 3,31 Millionen mal positiv auf das Coronavirus getestet. Die regionalen Unterschiede sind weiter sehr groß. Sachsen und Thüringen haben eine Sieben-Tage-Inzidenz von deutlich mehr als 200. Schleswig-Holstein liegt dagegen bei 72,3.