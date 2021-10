Brav veranlasst in Europa wegen der Gefahr von Schäden an den Radhalterungen freiwilligen Rückruf von Rollerskis des Typs Swix Triac Carbon Classic

Der Sport- und Freizeit-Markenhersteller Brav ruft freiwillig Rollerskis des Typs Swix Triac Carbon Classic zurück, die in den Jahren 2019 bis einschließlich 2021 produziert und verkauft wurden. Aufgrund des genannten Konstruktionsmangels wurden in acht Fällen Schäden an den Radhalterungen gemeldet, die zu Unfällen führen könnten.

„Alle Kunden, die Rollerskis des Typs Swix Triac Classic gekauft haben, werden dringend gebeten, diese nicht mehr zu verwenden und an uns zurückzusenden. Die Kunden können uns unter der E-Mail-Adresse support@swix.no kontaktieren, um den Kaufpreis in voller Höhe rückerstattet zu erhalten, sobald die Rollerskis an uns zurückgesendet wurden. Leider sind acht Fälle aufgetreten, in denen die Radhalterungen dieses Rollerskimodells Schäden aufwiesen. Wir können die Sicherheit dieses Produkts nicht mehr gewährleisten und haben daher beschlossen, es vom Markt zurückzurufen.“

– Christian Gløgård, Product Development Director, Brav.

Brav bedauert etwaige Unannehmlichkeiten für die Kunden und Händler des Unternehmens. Brav hat in elf Ländern etwa 2.000 Rollerskis dieses Modells verkauft, davon etwa 30 Prozent in Norwegen. Es wurde ein Fall gemeldet, bei dem eine Person Verletzungen erlitt.

Brav hat den Verkauf des Swix Triac Carbon Classic mit sofortiger Wirkung eingestellt, nachdem das Unternehmen auf das Problem aufmerksam gemacht wurde.

Christian Gløgård, Product Development Director, Brav

christian.glogard@brav.com, Tel.: +47 993 90 465