BREITLING optimiert mit der mobilen POS-App FairyMo den Verkaufsservice in Luxusboutiquen

FairyMo Retail Tech, ein cloud-nativer, moderner Anbieter von POS-Anwendungen, arbeitet mit dem Schweizer Luxusuhrenhersteller BREITLING zusammen und implementiert iPad-basierte POS-Systeme für dessen Boutiquen in Großchina und in Südostasien. Das leistungsstarke All-in-One-Verkaufstool, das sich durch seine einfache Bedienung auszeichnet, optimiert den betrieblichen Ablauf und unterstützt die Mitarbeiter in den Verkaufsstellen.

BREITLING hat FairyMo POS eingeführt, um den Verkaufsservice in Luxusboutiquen durch Verwendung der iPad-basierten POS-App FairyMo zu optimieren. Das Personal in der Boutique kann damit in Echtzeit auf den präzisen, automatisch erfassten Lagerbestand zugreifen und den Produktnachschub, den Produkttransport und die Produktauslieferung direkt von der speziellen iPad-Verkaufs-App aus verwalten. Dank der intuitiven Kaufabwicklung und einer integrierten Zahlungslösung können die Mitarbeiter der Boutique allen Kunden ein angenehmes, nahtloses Einkaufserlebnis bieten.

„Der eigentliche Vorteil der digitalen Technologie ist es, dass sie sowohl die Kunden als auch die Benutzer auf effiziente Weise unterstützt. Das mobile POS-System FairyMo, das in unsere Verkaufs-App integriert ist, ermöglicht unseren Verkaufsmitarbeitern in den Boutiquen auf sehr einfache Weise, die Interaktion mit dem Kunden herzustellen und die in den Boutiquen anfallenden Aufgaben zu erledigen. Dies verbessert die Kundenbindung und steigert die Effizienz“, so Antonio Carriero, Chief Digital & Technology Officer von BREITLING.

„Dank der Microservices-Architektur und der API-First-Konzeption lässt sich unser System auf einfache Weise in die bereits vorhandene Technologie-Infrastruktur unserer Kunden integrieren, was eine schnelle, sichere und flexible Implementierung gewährleistet“, so Nora Fang, Gründerin von FairyMo. „Es ist uns gelungen, das Gesamtpaket integrierter Lösungen für BREITLING innerhalb eines Quartals in mehreren Regionen erfolgreich auszuliefern.“

Über BREITLING:

BREITLING SA ist ein Schweizer Luxusuhrenhersteller mit Sitz im Schweizerischen Grenchen. Die Uhren von BREITLING zeichnen sich durch ihren besonderen Stil und ihre hohe Präzision aus. BREITLING entwickelt seit 1884 innovative Chronometer, die für ihre Qualität, Präzision und Leistung weltberühmt sind.

Über FairyMo:

FairyMo ist ein Unternehmen, das auf Technologien für den Einzelhandel spezialisiert ist und seinen Hauptsitz im chinesischen Schanghai hat. Die Einzelhandels-App FairyMo verbindet die Handelsabläufe im stationären Geschäft, im Online-Geschäft, im Offline-Geschäft und im Brick-and-Click-Modell und ermöglicht es Marken- und Einzelhandelsunternehmen, Verkäufe überall und jederzeit zu tätigen.

