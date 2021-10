Bremen bundesweit am stärksten von Firmenpleiten betroffen

Berlin (Reuters) - Firmenpleiten aufgrund der Corona-Krise haben bundesweit Bremen mit Abstand am stärksten betroffen.

In der Hansestadt gab es 2020 im Monatsdurchschnitt 8,3 Unternehmensinsolvenzen pro 10.000 Firmen, wie das Statistische Bundesamt am Freitag mitteilte. Ähnlich stark war die Belastung nur in Berlin mit einem Wert von 6,1. Relativ gesehen die wenigsten Firmenpleiten gab es in Thüringen mit 2,5 und Bayern mit 2,9 pro 10.000 Betrieben. Bundesweit wurden pro Monat im Schnitt vier von 10.000 Unternehmen insolvent, 2019 waren es 4,8 Betriebe. "Zudem war Bremen das einzige Bundesland, in dem im Corona-Jahr 2020 mehr Unternehmensinsolvenzen beantragt wurden als 2019, bevor Corona-Sonderregelungen wie die Aussetzung der Insolvenzantragspflicht in Kraft getreten waren."

Auch im laufenden Jahr müssen in Bremen trotz der allgemein anziehenden Konjunktur - relativ gesehen - noch die meisten Firmen aufgeben, wie die Zahlen zu den beantragten Regelinsolvenzen für August 2021 zeigen. Demnach sind Bremen mit 15,1 und Sachsen mit 9,7 pro 10.000 Unternehmen am stärksten betroffen. In dieser Rechnung steht Thüringen mit einem Wert von 5,4 auf dem drittletzten Platz. Die geringste Insolvenzhäufigkeit im August weist das Saarland mit 4,1 beantragten Regelinsolvenzverfahren pro 10.000 Unternehmen auf.

Die Politik hat Sonderregeln eingeführt, um der deutschen Wirtschaft in der Virus-Pandemie über die Krise hinwegzuhelfen. So war die Insolvenzantragspflicht für überschuldete Unternehmen von Anfang März bis Ende 2020 ausgesetzt. Diese Regelung galt bis Ende April 2021 weiter für Unternehmen, bei denen die Auszahlung der seit 1. November 2020 vorgesehenen Staatshilfen noch ausstand. Für diese Firmen wurde die Insolvenzantragspflicht erst zum 1. Mai 2021 wieder voll eingesetzt. Experten rechnen für 2021 wieder mit mehr Insolvenzen, aber nicht mit einer Pleitewelle. Im ersten Halbjahr 2021 sank die Zahl der Insolvenzanträge binnen Jahresfrist allerdings um 17,7 Prozent auf 7408.