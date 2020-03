Bremer Raumfahrtkonzern OHB stellt Bilanz für 2019 vor

BREMEN (dpa-AFX) - Der Satellitenbauer OHB stellt am Mittwoch (9.30 Uhr) in Bremen seine Geschäftszahlen für das vergangene Jahr vor. Wegen der Coronakrise wird OHB-Chef Marco Fuchs in einer telefonischen Pressekonferenz über die Entwicklung informieren. 2018 übersprang der Konzern erstmals die Schwelle von einer Milliarde Euro Gesamtleistung. Der Nettogewinn lag bei rund 28 Millionen Euro. Die OHB SE, eine Aktiengesellschaft nach europäischem Recht, ist nach eigenen Angaben der drittgrößte europäische Raumfahrtkonzern hinter Airbus Defence and Space und Thales Alenia. OHB beschäftigt weltweit mehr als 2900 Mitarbeiter./hr/DP/nas