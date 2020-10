Brennstoffzellen für die Luftfahrt beflügeln den Kurs dieser Aktie

Einsteigerwissen: Prozyklisches Ausbruchstrading Innerhalb eines übergeordneten Trends kommt es immer wieder zu Konsolidierungen, welche entgegen der Trendrichtung oder seitwärts verlaufen. Wird eine solche Konsolidierungsformation in Trendrichtung verlassen und neue Hochs im Aufwärtstrend bzw. neue Tiefs im Abwärtstrend erreicht, könnten sich in Spekulation auf eine Trendfortsetzung neue Einstiegschancen ergeben. Neben dem direkten Einstieg mit der Ausbruchsbewegung ist auch der Einstieg mit einem Pullback (Rücklauf) an das Ausbruchslevel möglich - so wie es auch in diesem Beispiel zum Monatswechsel der Fall war.