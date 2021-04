BRENNTAG - Aktie fräst sich durch Rallykursziele

Brenntag AG - WKN: A1DAHH - ISIN: DE000A1DAHH0 - Kurs: 75,060 € (XETRA)

Seit dem Vorjahrestief bei 28,74 EUR zieht die Aktie von Brenntag in einer extrem geradlinigen und steilen Aufwärtsbewegung nach oben und überwand dabei mühelos das damalige Allzeithoch bei 59,39 EUR, um bereits Anfang Januar das Kursziel bei 68,84 EUR anzulaufen. Dort kam es zu einer ersten nennenswerten Korrektur. Diese verlief in Form eines trendbestätigenden Dreiecks, das Anfang März nach oben aufgelöst und somit die Kursziele um 72,22 EUR angelaufen werden konnten.

Korrektur an Zielzone möglich

Nach einer kurzen Seitwärtsphase wurde dieser Deckel Ende März ebenfalls gesprengt und so nimmt die Brenntag-Aktie jetzt bereits die Zielmarke bei 76,41 EUR ins Visier. Diese könnte schon heute erreicht werden und dort eine deutliche Korrektur folgen.

Sollte die 76,41 EUR-Marke dagegen auch überschritten werden, läge das nächste Ziel bei 78,50 EUR und darüber bereits bei 81,00 EUR.

Erst unter 71,40 EUR wird es brenzlig

Korrekturen bis 72,92 EUR dürften die Bullen in ihren Ambitionen nicht einbremsen. Der steile Weg nach Norden wäre aktuell erst bei einem Unterschreiten der Unterstützung bei 71,40 EUR unterbrochen. In diesem Fall sollte man sich auf eine Gegenbewegung bis 68,84 EUR einstellen.

Alles sofort verfügbar in Godmode PLUS: Exklusive und brandaktuelle Tradingsetups und Investmentideen, KnowHow-Artikel, Makroviews und fundamentales Research. Ab 9 Euro pro Monat. Jetzt Godmode PLUS testen!

Brenntag Chartanalyse (Tageschart)

Besuchen Sie mich auch auf Guidants, werden Sie Follower und erhalten Sie weitere kostenlose Analysen zu Aktien, Indizes und den Edelmetallen.

Bei Guidants PROmax versorge ich Sie zudem mit exklusiven Tradingsetups, Investmentideen und bin Teil des Teams, das unser Investmentdepot betreut. Wir freuen uns auf Sie!

(© BörseGo AG 2021 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)