Brenntag-Finanzchef stellt für 2020 höhere Dividende in Aussicht

ESSEN (dpa-AFX) - Der Chemikalienhändler Brenntag stellt seinen Aktionären für das abgelaufene Geschäftsjahr eine höhere Dividende in Aussicht. Auch wenn der Jahresabschluss noch nicht fertig sei, sei er sehr zuversichtlich, dass es wie gewohnt auch für 2020 wieder eine Erhöhung geben werde, sagte Finanzchef Georg Müller der "Börsen-Zeitung" am Freitag. Die Brenntag-Aktie legte am Nachmittag um 1,6 Prozent zu.

Zuletzt hatte das Unternehmen seinen Aktionären 2019 eine Dividende von 1,25 Euro gezahlt. Müller begründete seinen Optimismus damit, dass der Konzern gut durch die Krise gekommen ist. Weil der Chemikalienhändler als systemrelevant eingestuft worden war, habe er in fast allen Ländern trotz Lockdown weiter uneingeschränkt arbeiten können./knd/he