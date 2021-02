BRENNTAG - Zeit für einen größeren Rücksetzer?

Brenntag AG - WKN: A1DAHH - ISIN: DE000A1DAHH0 - Kurs: 65,360 € (XETRA)

Die Brenntag- Aktie markierte nach einer starken Rally im April 2015 ein Allzeithoch bei 59,39 EUR. Anschließend korrigierte sie ausführlich und fiel bis März 2020 auf ein Tief bei 28,68 EUR zurück.

Seitdem hat sich das Chartbild deutlich gewandelt. Im Juli 2020 gelang der Ausbruch über den langfristigen Abwärtstrend seit April 2015. Am 05. November überwand der Wert erstmals die Hürde bei 59,39 EUR. Der Aktienkurs kletterte bis 08. Januar auf 68,88 EUR.

Dort setzte eine kleine Topbildung ein. Diese wurde am 27. Januar mit dem Bruch der Unterstützung bei 66,58 EUR vollendet. Nach einem ersten Tief bei 62,68 EUR setzte allerdings eine Erholung ein. Diese dauert noch an. Sie kann bisher als Rebound an die Sell-Triggermarke bei 66,58 EUR eingeordnet werden.

Kurzfristig weitere Gewinnmitnahmen möglich

Im sehr kurzfristigen Bereich hat die Brenntag-Aktie noch etwas Erholungspotenzial in Richtung 66,58 EUR. Dort könnte allerdings wieder größerer Verkaufsdruck aufkommen. Ein Rücksetzer auf das alte Allzeithoch bei 59,39 EUR wäre nicht ungewöhnlich.

Gelingt der Aktie allerdings ein Ausbruch über 66,58 EUR, dann bestünde die Chance auf einen Anstieg bis zunächst einmal 70,57 EUR. Und falls sich der Wert dabei auch über 68,88 EUR etablieren kann, könnte er später gen 77,50 EUR ansteigen.

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst)