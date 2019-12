Brent Crude Öl: Ho Ho Ho

Die Jahresbilanz beim Rohöl der Nordseesorte Brent Crude ist bislang positiv, allerdings darf man nicht vergessen, dass der Rohstoff nach einem massiven Ausverkauf im Dezember 2018 einen vergleichsweise tiefen Startpunkt erwischt hatte. Nachdem in den Sommermonaten um 55,88 ein aussagekräftiges Doppeltief etabliert worden ist, befindet sich der Rohölpreis wieder deutlich am Steigen. Natürlich hat dazu auch eine Fördermengensenkung der OPEC+ Mitglieder zu einer deutlichen Preissteigerung beigetragen, aktuell steuert der Ölpreis direkt auf seine markante Kursmarke um 69,50 US-Dollar zielstrebig zu. Besagte Aufwärtsbewegung könnte bei einem nachhaltigen Ausbruch darüber eine Beschleunigung erfahren und bietet sogar auf dem aktuellen Kursniveau noch attraktive Long-Chancen.

Verknappung zeigt Wirkung

Long-Trades wurden mit dem Kursanstieg über 64,00 US-Dollar gegen Ende des Jahres wieder attraktiv, investierte Anleger können sich über einen satten Gewinn freuen. Wer kurzfristig noch auf einen steigenden Ölpreis mit einem Ziel an den Hürden um 69,50 US-Dollar setzen möchte, kann beispielsweise auf das mit einem Hebel von 33,6 ausgestattete Open End Turbo Long Zertifikat WKN VE432M setzen. Gelingt es auch diese Hürde zu meistern, kämen weitere Kursgewinne in den Bereich von rund 72,00 US-Dollar ins Spiel. Vornehmlich sollte jedoch um 69,50 US-Dollar mit einer zwischengeschalteten Pause gerechnet werden. Ein Kurs von unter 66,00 US-Dollar und die dort befindlichen Zwischentiefs aus der Vorwoche birgt hingegen die Gefahr weiterer Abschläge auf 46,32 US-Dollar, darunter in den Bereich der sich bald positiv kreuzenden gleitenden Durchschnitte EMA 50/200 um 64,00 US-Dollar. Der weitere Weg müsste dann erneut überprüft werden.

Brent Crude Öl Future (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 68,00 // 69,26 // 69,50 // 70,10 Unterstützungen: 67,70 // 67,21 7 66,56 // 65,81

Fazit

Vorausgesetzt der Rohölpreis verbleibt oberhalb seines kürzlich verlassenen Aufwärtstrends, stehen die Chancen auf eine Rallyebeschleunigung und einen baldigen Test der Kursmarke von 69,50 US-Dollar vergleichsweise gut. Für die letzten Meter und einer Renditechance von 74 Prozent können Anleger beispielsweise auf das Open End Turbo Long Zertifikat WKN VE432M zurückgreifen und an dem favorisierten Lauf überdurchschnittlich partizipieren. Der vorgestellte Schein dürfte sich dann um 3,17 Euro bewegen. Eine Verlustbegrenzung angesetzt unterhalb der Kursmarke von 66,50 US-Dollar erfordert hingegen im vorgestellten Zertifikat einen Ausstiegskurs von 0,47 Euro. Als Anlagehorizont sind nur wenige Tage anzusetzen.

Strategie für steigende Kurse WKN: VE432M Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 1,81 - 1,82 Euro Emittent: Vontobel Basispreis: 64,86 US-Dollar Basiswert: Brent Crude Oil Future KO-Schwelle: 64,86 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 67,99 US-Dollar Laufzeit: Open end Kursziel: 3,17 Euro Hebel: 33,6 Kurschance: + 74 Prozent Quelle: Vontobel

Bei Mini Future und Open End Turbo findet aufgrund der unbegrenzten Laufzeit eine ständige Anpassung von Basispreis und Barriere statt. Ebenso können sich Basispreis und Barriere beim Wechsel auf den nächstfälligen Future ändern. Weitere Informationen finden sich auf der Produktseite des Emittenten.

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur Bank Vontobel Europe AG eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes. Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.