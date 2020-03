Brent Crude Öl: Im Krieg gibt´s nur Verlierer

Am Montag sind nach Aussage der russischen Regierung Gespräche auf Ministerebene über die Situation an Ölmarkt vereinbart worden, dem ist ein Telefonat zwischen US-Präsident Donald Trump und seinem russischen Amtskollegen Vladimir Putin vorausgegangen. Zuvor war der Ölpreis noch einmal um über 10 Prozent auf 21,64 US-Dollar eingebrochen, das spiegelt den Druck auf die erdölexportierenden Länder wider, steigert aber mit jedem Dollar Kursabschlag die Gesprächsbereitschaft der Streitparteien. Ein Blick auf den Kursverlauf offenbar zudem den niedrigsten Stand beim Rohöl der Nordseesorte Brent Crude seit Februar 2020. Aber auch die Corona-Pandemie trägt zu einer sinkende Nachfrage bei Rohölprodukten bei und verstärkt diesen Effekt noch einmal um ein Vielfaches. Doch mit erfolgreichen Gesprächen zwischen den OPEC+ Mitgliedern und Russland könnte der Ölpreis durchaus einen Boden finden.

Über Nacht 19 Prozent hochgeschossen

Ein zurückliegendes Kursziel für den Ölpreis der Nordseesorte Brent Crude lag bei 20,00 US-Dollar, diese Marke hat der Schmierstoff schon fast erreicht. Von da an werden aus technischer Sicht wieder steigende Notierungen wahrscheinlich, ein erstes technisches Ziel läge an den Verlaufstiefs aus Anfang 2016 bei 27,08 US-Dollar. Gelingt ein Anstieg darüber, könnte sich Öl sogar bis in den Bereich von 31,20 US-Dollar verteuern. Im Idealfall beginnen die Gespräche unmittelbar und tragen aus fundamentaler Sicht zu einer weiteren Ölpreiserholung bei. Als Anlagevehikel kann hierzu beispielsweise auf das Open End Turbo Long Zertifikat WKN VP12D6 zurückgegriffen werden. Sollte Brent jedoch wieder unter 21,00 US-Dollar zurückfallen, wäre dies ein eindeutiges Indiz für weiter nachlassende Preise in den Bereich von glatt 20,00 US-Dollar. Sollten die anstehenden Gespräche zudem erneut scheitern, könnte dies einen weiteren Dolchstoß für das schwarze Gold bedeuten und Abgaben auf rund 17,70 US-Dollar hervorrufen.

Wichtige Chartmarken Widerstände: 27,08 // 28,62 // 30,00 // 31,20 Unterstützungen: 24,92 // 23,61 // 21,64 // 20,00

Fazit

In Erwartung einer Preissteigerung beim Rohöl der Nordseesorte Brent Crude zurück an 31,20 US-Dollar kann auf das vorgestellte Open End Turbo Long Zertifikat WKN VP12D6 ausgestattet mit einem Hebel von 6,7 zurückgegriffen werden. Die mögliche Rendite-Chance beliefe sich dann auf bis zu 105 Prozent. Der Schein dürfte in diesem Fall bei 7,55 Euro notieren. Eine Verlustbegrenzung sollte die Marke von rund 23,00 US-Dollar zunächst aber nicht unterschreiten. Der Anlagehorizont dürfte nur wenige Tage umfassen, eine engmaschige Beobachtung bleibt daher unerlässlich!

Strategie für steigende Kurse WKN: VP12D6 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 3,63 - 3,64 Euro Emittent: Vontobel Basispreis: 22,94 US-Dollar Basiswert: Brent Crude Oil Future KO-Schwelle: 22,94 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 26,88 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 7,55 Euro Hebel: 6,7 Kurschance: + 105 Prozent Quelle: Vontobel

Bei Mini Future und Open End Optionsschein findet aufgrund der unbegrenzten Laufzeit eine ständige Anpassung von Basispreis und Barriere statt. Ebenso können sich Basispreis und Barriere beim Wechsel auf den nächstfälligen Future ändern. Weitere Informationen finden sich auf der Produktseite des Emittenten.

